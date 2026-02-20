Com aval do STF, Vorcaro não depõe na CPMI do INSS e comissão convoca empresária para segunda

O dono do Banco Master, que havia firmado acordo com a comissão para depor na última semana de fevereiro, foi substituído pela empresária Ingrid Pikinskeni Morais Santos

Divulgação/Banco Master Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master



A CPMI do INSS divulgou nesta sexta-feira (20) nova pauta para a reunião de segunda-feira (23) sem o nome de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master, que havia firmado acordo com a comissão para depor na última semana de fevereiro, foi substituído pela empresária Ingrid Pikinskeni Morais Santos. A mudança foi a terceira atualização da pauta em dois dias.

A ausência tem respaldo do STF. O ministro André Mendonça decidiu que Vorcaro não é obrigado a comparecer nem a depor, com base no direito à não autoincriminação. Mendonça também negou pedido para que o banqueiro viajasse em jato particular, determinando que o deslocamento, caso ocorra, seja feito em voo comercial ou aeronave da Polícia Federal. Vorcaro usa tornozeleira eletrônica desde novembro do ano passado.

O vice-presidente da CPMI, deputado Duarte Júnior (PSB-MA), havia alertado que o descumprimento do acordo seria revelador. “Se não cumprir, demonstra muito mais o mau caráter que nós presumimos que ele possa ter”, afirmou.

