Deputados da oposição revelam desconforto com a atuação de Eduardo Bolsonaro

Colegas de Câmara dizem que deputado licenciado é considerado ‘incontrolável’, desconsidera conselhos e não apresenta soluções para a crise atual, que se intensificou após o tarifaço

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Eduardo Bolsonaro se licenciou do cargo de deputado para morar nos Estados Unidos



Parlamentares do PL que se reuniram em Brasília durante esta semana reconhecem, de forma reservada, que a direita enfrenta um momento difícil devido à atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Colegas de Eduardo na Câmara dizem que ele é considerado “incontrolável”, desconsiderando conselhos e sem apresentar soluções para a crise atual, que se intensificou após o tarifaço anunciado por Donald Trump.

Eduardo Bolsonaro tem garantido aos parlamentares em Brasília que não pediu ao governo americano que aplicasse o tarifaço. Irritado com a decisão de Hugo Motta nesta terça-feira, de proibir comissões, um parlamentar do PL disse já não saber mais o que será feito para controlar essa crise no governo brasileiro, nos Estados Unidos e no Supremo Tribunal Federal. “O que Eduardo está fazendo vai complicar ainda mais a situação do pai dele e toda a nossa situação econômica aqui”, disse um correligionário do filho de Jair.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O deputado em exercício Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não tem dado sinais de que retornará ao Brasil nos próximos dias e nem de que recuará das ações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, deputados também ouvidos por esta coluna acreditam que Eduardo permanecerá nos EUA e conseguirá, inclusive, uma oportunidade de trabalho com nomes ligados à Casa Branca.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.