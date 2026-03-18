Do Texas, Eduardo Bolsonaro orienta aliados e produz material eleitoral para 2026

Somente na última semana, ao menos três delegações de congressistas de diferentes estados visitaram o filho do ex-presidente

Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro com aliados nos EUA



O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que reside nos Estados Unidos desde o início do ano, tem recebido grupos de parlamentares brasileiros em sua residência no Texas em reuniões descritas por participantes como de orientação política e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Somente na última semana, ao menos três delegações de congressistas de diferentes estados visitaram o filho do ex-presidente. Segundo fontes ouvidas pela Jovem Pan, as conversas abordaram o cenário político internacional, as perspectivas para as eleições gerais de 2026 e aspectos da Lei Magnitsky, legislação norte-americana que prevê sanções a indivíduos acusados de violações de direitos humanos e corrupção.

Parlamentares confirmaram à Jovem Pan que os encontros incluíram a gravação de vídeos com declarações de apoio de Eduardo Bolsonaro, material que deverá ser utilizado nas campanhas eleitorais do próximo ciclo. Nas gravações, o ex-deputado se identifica como “Eduardo Bolsonaro, direto do exílio nos Estados Unidos.”

Sem mandato e fora do país, Eduardo Bolsonaro mantém influência junto à ala mais radical da direita brasileira. Aliados o descrevem como interlocutor relevante para a definição de estratégias parlamentares no Congresso Nacional e para o posicionamento político de deputados nas redes sociais — dimensão que se tornou central na disputa eleitoral de 2026.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.