Duas vezes preterido pela família Bolsonaro, Feliciano desiste do Senado e desabafa em vídeo

Jovem Pan Marco Feliciano



Marco Feliciano (PL-SP) anunciou nesta quinta-feira que desistiu da candidatura ao Senado por São Paulo após Eduardo Bolsonaro confirmar o apoio ao deputado estadual André do Prado para a vaga. Em vídeo publicado nas redes sociais, o pastor e deputado federal revelou que soube da decisão pelas redes sociais e reagiu com uma mistura de resignação religiosa e alfinetadas veladas à família Bolsonaro.

“Eu soube ontem pelas redes sociais que o irmão Eduardo Bolsonaro lançou o deputado estadual André do Prado ao Senado pelo nosso partido PL”, disse Feliciano. “Não tenho intimidade com o deputado André do Prado, mas não o conheço dentro das nossas lutas conservadoras. Mas deve ser alguém bom. O Eduardo escolheu.”

Não foi a primeira vez. Feliciano já havia perdido o apoio da família Bolsonaro para a mesma vaga em outra oportunidade, e não deixou o fato passar em branco. Com o tom de quem perdoa mas não esquece, o deputado mandou um recado direto ao ex-presidente. “Jair, meu irmão, meu amigo, você que com esse coração de ouro recentemente disse que teve que deixar de me apoiar ao Senado por uma questão política e até se arrependia disso, fique em paz. A nossa amizade não depende de cargos ou de apoios. A nossa amizade não nasceu de conchavos, mas da verdadeira comunhão de ideais e da luta ferrenha pelo conservadorismo.”

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A frase “segunda vez” apareceu no vídeo como um acerto de contas discreto, mas audível. “Por mais uma vez as coisas da política não terem permitido que você e sua família tenham me apoiado ao Senado Federal. Segunda vez”, afirmou.

Ao encerrar o vídeo, Feliciano anunciou que seguirá na política, mas por outro caminho. “Eu sou pré-candidato a deputado federal mais uma vez pelo Estado de São Paulo”, declarou, pedindo orações dos evangélicos paulistas e encerrando com uma prece pela família Bolsonaro.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.