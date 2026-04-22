A camiseta já apareceu antes. Flávio usou a mesma peça em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também numa feira do agronegócio

Bruno Pinheiro Em feira em Mato Grosso, Flávio Bolsonaro usa camiseta “o agro é top” e mira 2026



Flávio Bolsonaro está construindo tijolo por tijolo sua candidatura à Presidência — e o agro é um deles. O senador embarcou nesta quarta-feira (22) para Sinop, no Mato Grosso, onde participa da Norte Show, maior feira agropecuária do estado, com uma camiseta verde estampada com a frase “o agro é top”. Antes do voo, fez questão de registrar a chegada ao aeroporto de Brasília ao lado do senador Wellington Fagundes, pré-candidato ao governo mato-grossense, e de José Medeiros, que mira uma vaga no Senado.

A camiseta já apareceu antes. Flávio usou a mesma peça em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também numa feira do agronegócio. A repetição é estratégica: o senador quer se firmar como o candidato do campo em 2026, repetindo o movimento do pai, que conquistou o setor e não largou mais.

O agro, por sua vez, segue de olho em quem chega com propostas. Insatisfeito com o governo Lula — que o setor acusa de abandono e falta de incentivos —, o eleitorado rural é um dos mais disputados da próxima eleição. A Norte Show virou, por isso, parada obrigatória para quem quer chegar ao Planalto.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.