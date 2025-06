Entidades, contadores e advogados estão no radar da CPMI do INSS

Escritório de advocacia que atuava no núcleo jurídico, o escritório de contabilidade e diretores das associações envolvidas devem ser convocados para prestarem depoimento

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Parlamentares falam em "escancarar" o escândalo do INSS



Os membros da CPMI do INSS ainda não foram indicados, mas os possíveis nomes a serem convocados pelo colegiado já estão sendo escalados. Deputados e senadores ouvidos pelo titular desta coluna revelam que o escritório de advocacia que atuava no núcleo jurídico, o escritório de contabilidade e diretores das entidades serão convocados para prestarem depoimentos ao colegiado. Com duração inicial de pelo menos 180 dias, os parlamentares pretendem escancarar o escândalo do INSS.

Em conversa com esta coluna, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) revelou a necessidade de convidar entidades que ainda não estão sendo investigadas pelas autoridades. “Convidaremos aquelas entidades que deveriam estar sendo investigadas pelas autoridades, mas não estão… Aliás, por muito menos, na Lava Jato, já havia uma dúzia de pessoas presas. Por que será que agora isso não está acontecendo?” disse Girão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Conforme revelado por esta coluna, a disputa pela indicação ao colegiado tem sido acirrada e os parlamentares têm evitado revelar nomes que pretendem convocar para não comprometer a indicação. Às vésperas das eleições de 2026, a CPMI promete ser um palco de visibilidade e desgaste político para ambos os lados.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.