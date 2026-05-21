Frias fala por telefone com Motta após tentativas frustradas de intimação do STF

Aliados de Frias garantem que a viagem estava programada há meses

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Deputado federal Mario Frias



Ainda no exterior, o deputado Mário Frias (PL-SP) conversou por telefone com o presidente da Câmara, Hugo Motta, após o ministro Flávio Dino cobrar explicações sobre a viagem do parlamentar fora do Brasil, justamente quando um oficial de justiça do STF tentava, pela terceira vez sem sucesso, intimá-lo no caso que investiga o uso de verba do Banco Master no financiamento de um filme.

Aliados de Frias garantem que a viagem estava programada há meses e que o deputado sempre esteve à disposição da Justiça. Segundo nomes próximos ao deputado, o requerimento de missão oficial foi protocolado na Câmara antes do embarque, assim como uma segunda viagem, mas não chegou a ser analisado por Motta, que também estava fora da Casa.

Para o entorno do deputado, o processo administrativo simplesmente não andou por ausência do presidente, e não por omissão. “Não houve omissão em momento algum”, repetem.

O reboliço, na avaliação dos aliados, é desproporcional.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.