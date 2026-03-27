Gerp: 63% rejeitam Lula no Centro-Oeste, o maior índice do Brasil

Segundo o levantamento, 63% dos eleitores da região afirmam que não votariam em Lula nas eleições de 2026

Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva registra no Centro-Oeste os piores números do país. É o que revela a 13ª edição da pesquisa GERP, credenciada no Tribunal Superior Eleitoral sob o registro BR-02846/2026, divulgada nesta semana.

Segundo o levantamento, 63% dos eleitores da região afirmam que não votariam em Lula nas eleições de 2026 — o maior índice de rejeição registrado entre todas as regiões brasileiras. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro, que desponta como o principal nome do campo conservador para a disputa presidencial, marca apenas 36% de rejeição no Centro-Oeste, sua melhor performance regional no país.

Na intenção de voto estimulada, o cenário é igualmente desfavorável ao petista na região. Flávio Bolsonaro aparece com 37% das intenções, contra apenas 23% de Lula — a maior vantagem do campo direitista em qualquer região do Brasil.

A avaliação do governo federal reforça o quadro. Somente 24% dos eleitores centro-oestinos aprovam a administração Lula, enquanto 56% desaprovam. São, novamente, os piores índices registrados entre todas as regiões do país.

Para analistas políticos, os números confirmam que a rejeição ao PT no Centro-Oeste não é conjuntural — é estrutural. A região, que inclui estados como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, historicamente alinhados ao agronegócio e ao campo conservador, segue como o território mais hostil ao governo Lula no Brasil.

O cenário projeta vantagem direta para candidatos conservadores nas eleições estaduais e federais de outubro de 2026 na região.

A pesquisa GERP ouviu 2.000 eleitores em todo o território nacional entre os dias 20 e 25 de março de 2026, com margem de erro de 2,24 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95,5%.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.