Jair Renan visita Bolsonaro em Brasília e diz que o ‘velho é resiliente’

Renan descreveu o pai como resiliente e disse ter pedido um conselho ao se despedir

Reprodução: redes sociais Foto de arquivo mostra Jair Renan e Bolsonaro posando juntos para foto divulgada nas redes sociais



O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) usou as redes sociais para relatar visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília.

“Ontem estive com meu pai, estou voltando agora para Santa Catarina. Conversamos bastante, diversos assuntos. Meu pai está ligado no que está acontecendo dentro da política no Brasil”, afirmou o vereador.

Renan descreveu o pai como resiliente e disse ter pedido um conselho ao se despedir. “Ele me disse para não parar, não precipitar e não retroceder”, relatou.

O vereador encerrou com o slogan bolsonarista: “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.“

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.