‘Salvação de Flávio está correndo risco’, diz deputado que orou por Lula

O recado vem em meio à crise que atinge o senador

Mario Agra / Câmara dos Deputados

O deputado Otoni de Paula (PSD-RJ), pastor evangélico e ex-aliado do bolsonarismo, usou o plenário da Câmara nesta quarta-feira (20) para relembrar que esteve no Palácio do Planalto em dezembro orando pelo presidente Lula — e aproveitou para alfinetar Flávio Bolsonaro: “A salvação dele está correndo risco.”

O recado vem em meio à crise que atinge o senador. O Intercept Brasil revelou que o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, pagou R$ 61 milhões a Flávio entre fevereiro e maio de 2025, com repasses para um fundo nos Estados Unidos ligado a aliados da família. Entre as suspeitas levantadas estão lavagem de dinheiro, corrupção passiva e tráfico de influência.

No mesmo discurso, Otoni cobrou Lula pela cartilha do Ministério da Saúde que menciona aborto e avisou: “Presidente Lula, eu usarei esta tribuna novamente para dizer que o que o senhor me disse e prometeu não é verdade.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.