Kassab distingue Tarcísio do bolsonarismo e diz que foi ‘grande erro’ não lançá-lo candidato

Presidente do PSD afirma que o governador paulista seria um nome mais competitivo do que Flávio Bolsonaro para unir a direita

Reprodução/Jovem Pan Gilberto Kassab, presidente do PSD em entrevista à Jovem Pan



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fez uma distinção clara entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o bolsonarismo, afirmando que o erro do campo da direita nas eleições de 2026 foi não ter escolhido o nome do governador paulista para disputar a presidência da República.

“O Tarcísio não é um bolsonarista. É um líder de direita com uma boa aliança com o bolsonarismo”, afirmou Kassab em entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan. Para o presidente do PSD, Tarcísio reunia todas as condições para ser candidato e “unia a todos” — perfil que, na avaliação dele, o tornava mais competitivo do que o atual pré-candidato Flávio Bolsonaro.

Kassab também ressaltou a trajetória independente de Tarcísio antes de sua aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. “Ele já tinha uma história pretérita antes do Bolsonaro se tornar presidente da República. Ele já era um executivo do Estado muito bem sucedido, aprovado em concursos importantes, seja no DNIT, seja na Câmara dos Deputados”, disse.

Para o presidente do PSD, a decisão do bolsonarismo de preterir Tarcísio foi um equívoco histórico. “Eu entendo que pode ter sido um grande erro do bolsonarismo não ter escolhido o Tarcísio”, declarou, acrescentando que agora cabe a Ronaldo Caiado ocupar esse espaço no centro-direita.

Sobre a postura do próprio governador diante do processo, Kassab foi direto: “Ele fez a opção de deixar o barco andar. Se ele fosse escolhido, ele seria candidato. Ele não foi escolhido, não foi candidato.”

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.