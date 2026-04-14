Zé Trovão diz que esquerda ‘já era’ após Lula e aposta em Flávio Bolsonaro no 2º turno

Para o deputado, campo progressista é dependente de Lula e não tem sucessores à altura

Foto: Bruno Pinheiro Fórum Economia e Desenvolvimento Institucional do LIDE Mato Grosso



O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) defendeu nesta terça-feira (14) que a multiplicidade de candidatos conservadores para 2026 fortalece a direita, e projetou que o campo se unirá em torno de Flávio Bolsonaro no segundo turno.

“No final, todo mundo vai se juntar em favor do Flávio Bolsonaro para que a gente vença essas eleições e coloque o Brasil na normalidade”, afirmou o parlamentar durante o Fórum Economia e Desenvolvimento Institucional do LIDE Mato Grosso.

Trovão também fez uma avaliação crítica do futuro da esquerda brasileira. Para ele, o campo progressista é dependente de Lula e não tem sucessores à altura. “Quando passar o Lula, acabou. Quem vai representar a esquerda? Guilherme Boulos? Gleisi Hoffmann? Essas pessoas não têm tamanho suficiente”, disse.

O fórum reuniu o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, o ex-ministro Carlos Fávaro, o pré-candidato à presidência Aldo Rebelo, o ex-ministro Henrique Meirelles e o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.