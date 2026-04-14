Kassab e Emanuelzinho divergem sobre articulação do governo na Câmara

Em entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan, Kassab minimizou o impacto da troca no ministério

Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A chegada do deputado José Guimarães ao Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) gerou avaliações distintas entre lideranças do PSD. Enquanto o vice-líder do governo Emanuelzinho Pinheiro (PSD-MT) aposta no sucesso do novo ministro, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, foi cético e apontou limitações estruturais para a nova gestão.

Em entrevista ao Direto ao Ponto, da Jovem Pan, Kassab minimizou o impacto da troca no ministério. “De pouco adianta você ter um ministro com mais experiência ou menos experiência num cargo como esse, se você não tem tempo para ações efetivas junto à sociedade brasileira”, afirmou, ressaltando que o governo não se preparou e não tem recursos suficientes para viabilizar uma agenda robusta a menos de um ano das eleições.

Já Emanuelzinho foi na direção oposta. Para o deputado mato-grossense, Guimarães chega ao cargo com capital político suficiente para destravar pautas prioritárias. “Tenho certeza que ele vai conseguir dar vazão para as pautas importantes para o governo”, disse, citando a aprovação da isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil como exemplo da capacidade de articulação do novo ministro.

Entre as pautas que devem ser enfrentadas pela nova gestão da SRI estão a redução da escala 6×1 e a derrubada do veto à dosimetria de penas, prevista para a última sessão de abril.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.