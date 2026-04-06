‘País mais respeitado no crime’: líder da oposição protocola moção contra Lula

A declaração repercutiu rapidamente entre parlamentares da oposição, que enxergam na fala presidencial um erro político difícil de ser contornado pelo Palácio do Planalto

O deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara dos Deputados, apresentou moção de repúdio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o chefe do Executivo afirmar que “o Brasil será um dos países mais respeitados no mundo do crime organizado”. O documento foi protocolado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 25 de março.

Para o parlamentar, a declaração é incompatível com os princípios constitucionais que regem a atuação do Estado brasileiro — especialmente no que diz respeito à promoção da segurança pública e ao combate à criminalidade. Cabo Gilberto defende que autoridades públicas precisam transmitir confiança à sociedade, e não o oposto.

O deputado também alerta para os efeitos internacionais da fala. Segundo ele, declarações dessa natureza podem prejudicar a imagem do Brasil perante parceiros estratégicos e organismos multilaterais, comprometendo acordos de cooperação no enfrentamento ao crime organizado — justamente quando o país mais precisa deles.

A declaração repercutiu rapidamente entre parlamentares da oposição, que enxergam na fala presidencial um erro político difícil de ser contornado pelo Palácio do Planalto. Para o PL, o episódio reforça a narrativa de que o governo Lula é leniente com o crime organizado.

*Estadão Conteúdo

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.