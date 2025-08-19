Rodrigo da Zaeli é indicado como vice-líder da oposição na Câmara

A decisão foi oficializada com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); Zaeli foi indicado pelo deputado federal Zucco (PL/RS), líder da oposição

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Rodrigo da Zaeli é considerado uma das principais vozes da direita no Congresso Nacional, tendo posicionamentos intransigentes contra Lula



O deputado federal Rodrigo da Zaeli (PL-MT) foi indicado nesta terça-feira (19) e será o vice-líder da oposição na Câmara Federal em 2025. A decisão foi oficializada com o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Zaeli foi indicado pelo deputado federal Zucco (PL/RS), líder da oposição. Com uma atuação que vem se destacando em 8 meses de mandato, Rodrigo da Zaeli é considerado uma das principais vozes da direita no Congresso Nacional, tendo posicionamentos intransigentes contra a esquerda e o presidente Lula.

Outro fator que chancelou o nome do deputado para o cargo foi sua atuação nas comissões da Câmara dos Deputados. Zaeli também ocupa o cargo de vice-presidente da Comissão de Agricultura. Desde que assumiu a cadeira deixada por Abílio Brunini (PL-MT), Zaeli tem feito duras críticas ao governo Lula, defendendo temas importantes para a oposição, como a CPMI do INSS e a anistia para os réus do 8 de Janeiro.

