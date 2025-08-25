Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Sem passaporte, Malafaia tem presença anunciada em Boston por igreja

Sem passaporte, Malafaia tem presença anunciada em Boston por igreja

Documento foi apreendido durante uma busca e apreensão ainda no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em operação contra Jair Bolsonaro e o filho Eduardo

  • Por Bruno Pinheiro
  • 25/08/2025 14h19
Egberto Ras/Frame/Estadão Conteúdo O pastor Silas Malafaia é alvo de mandado de busca e apreensão ao chegar de Lisboa, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro O pastor Silas Malafaia é alvo de mandado de busca e apreensão ao chegar de Lisboa, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro

A igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo anunciou neste domingo (24) que receberá Silas Malafaia nos dias 28 de setembro a 1º de outubro. A Advecboston tem como presidente o pastor Malafaia, investigado em um inquérito da Polícia Federal e alvo de busca e apreensão na última semana. O passaporte do pastor foi apreendido durante uma busca e apreensão ainda no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Com o documento apreendido, a postagem levanta suspeitas sobre como Malafaia irá se apresentar na agenda divulgada pela igreja.

O post no Instagram traz uma foto de Malafaia: “Anote em sua agenda! Será um tempo especial onde receberemos nosso pastor @silasmalafaia (identificação do líder religioso na rede social) 📍 28 de setembro, domingo, 10h; 📍 30 de setembro, terça, 20h; 📍 1º de outubro, quarta, 20h”.

O pastor Silas Malafaia disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes de reter seu passaporte o impedirá de pregar em uma igreja da qual é pastor nos Estados Unidos. Segundo ele, a decisão também o impedirá de fazer uma viagem de lazer a Punta Cana, na República Dominicana.

O ministro Alexandre de Moraes incluiu Malafaia na investigação que apura a suposta tentativa de Eduardo Bolsonaro de interferir no curso do processo contra ele e seu pai. Apesar disso, o pastor não foi indiciado pela PF, como aconteceu com Eduardo e Jair Bolsonaro.

