‘STF não pode ser uma instituição que pare o Brasil’, diz Aldo Rebelo

Em conversa exclusiva com a coluna, pré-candidato criticou a agenda do governo Lula

Marcelo Camargo / Agência Brasil Aldo Rebelo



Em entrevista exclusiva à coluna, o pré-candidato à Presidência pelo Democracia Cristã (DC), Aldo Rebelo, disparou contra o que chamou de “ativismo judicial” por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente da Câmara também revelou seus planos de campanha e uma suposta disputa com Ronaldo Caiado (PSD) e Flávio Bolsonaro (PL) pelos eleitores da direita. Também fez críticas à agenda do governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem já foi ministro.

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*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.