Condenado a 64 anos de prisão, homem teve progressão de regime e continuava roubando

Igor Dórea Miranda tem 10 condenações por roubo e estava foragido desde maio; criminoso foi capturado com faca e dinheiro levado de drogaria

Divulgação Policia Civil do RJ Segundo a 12ª Delegacia de Polícia, Miranda estava foragido desde o fim de maio, quando não retornou ao presídi o



A Polícia Civil do Rio de Janeiro, em ação conjunta com o 19º BPM, prendeu no último sábado (27) o criminoso Igor Dórea Miranda, condenado a mais de 64 anos de prisão por roubo. Ele foi localizado e capturado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Zona Sul do Rio, logo após assaltar uma farmácia da rede Drogaria Pacheco. Segundo a 12ª Delegacia de Polícia, Miranda estava foragido desde o fim de maio, quando não retornou ao presídio após passar ao regime semiaberto. Desde então, foi identificado em pelo menos cinco novos roubos a estabelecimentos comerciais, apenas no mês de junho.

De acordo com o delegado Ângelo Lages, no momento da prisão, o criminoso estava com uma faca de grande porte e R$ 852,50 em espécie, valor que teria acabado de subtrair da drogaria. A quantia foi encontrada dentro de uma mochila. Contra Igor Dórea, havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal da Capital, referente ao artigo 157 do Código Penal (roubo). Ele possui 10 condenações anteriores pelo mesmo tipo de crime.

Este caso é mais um que demonstra a falta de eficiência da progressão de regime. Autoridades ligadas a segurança pública, como delegados, policiais civis e militares, além de guardas municipais ouvidos diariamente pela Coluna reclamam das leis vigentes no país que garantem essa redução do tempo de prisão. A maioria classifica isso como um risco a sociedade já que se tratam de criminosos que usam da violência como instrumento de ação, além de promover um retrabalho para as forças policiais.

Após a prisão, Miranda foi conduzido à 12ª DP, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A Polícia Civil reforça o pedido de colaboração da população para denúncias anônimas por meio do WhatsApp (21) 98596-7380 ou pelo telefone fixo (21) 2332-7914. O sigilo é garantido. A Coluna não conseguiu contato com a defesa do criminoso.

