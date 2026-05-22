Deolane Bezerra chega em penitenciária com ‘tratamento diferenciado’

A influenciadora foi presa nesta quinta-feira (21) em uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO A influenciadora e advogada Deolane Bezerra teve prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia nesta quinta-feira (21).



Antes mesmo de chegar à Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte de São Paulo, segundo relatos de policiais penais ouvidos pela coluna, Deolane Bezerra deve ficar numa sala utilizada por detentas que aguardavam consultas médicas preparada especialmente para recebê-la.

No local, foi instalada uma cama com estrutura diferente das utilizadas normalmente na penitenciária — onde as detentas costumam dormir em camas de concreto. Também teria sido instalado um chuveiro elétrico exclusivo para ela, além de a sala ter recebido nova pintura.

Ainda segundo os relatos das fontes ouvidas pela coluna, houve restrições de acesso ao espaço até mesmo para policiais penais da unidade. A influenciadora teria sido recebida pessoalmente pelo diretor da penitenciária.

A Penitenciária Feminina de Santana enfrenta atualmente um cenário de superlotação. A unidade tem capacidade para pouco mais de 2 mil detentas, mas abriga atualmente 2.825 mulheres, 139 a mais que a capacidade, segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).

Inaugurada em 8 de dezembro de 2005, a penitenciária possui cerca de 108 mil metros quadrados de área construída. A unidade funciona em regime fechado e é considerada a maior penitenciária feminina do estado de São Paulo em número de vagas.

Localizada no bairro do Carandiru, a penitenciária ocupa uma região historicamente marcada pela existência do antigo Complexo Penitenciário do Carandiru, palco do maior massacre da história do sistema prisional brasileiro. Em 2 de outubro de 1992, 111 presos morreram durante a ação policial que ficou conhecida como Massacre do Carandiru. O complexo foi demolido anos depois.

A Secretaria da Administração Penitenciária foi procurada para comentar o caso, mas ainda não havia se manifestado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para posicionamento oficial.

Policiais penais que atuam na unidade afirmam estar inconformados com o suposto tratamento diferenciado dado à influenciadora. Segundo eles, além da superlotação, muitas presas enfrentam dificuldades até mesmo para conseguir atendimento médico básico.

Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) em meio a investigações sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.