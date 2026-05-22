Deolane Bezerra é transferida para penitenciária feminina de Tupi Paulista no interior de SP

Influenciadora deixou o complexo prisional de Santana por volta das 5h da manhã; unidade prisional fica a mais de 560 quilômetros da capital paulista

MARLON COSTA/AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO Segundo informações apuradas, o comboio responsável pela transferência deixou a unidade prisional por volta das 5h da manhã e saiu pelo portão dos fundos do complexo para evitar a presença da imprensa e movimentações no local.



A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi transferida na madrugada desta sexta-feira do Complexo Prisional de Santana, na zona norte da capital paulista, para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, localizada na região oeste do estado de São Paulo.

Segundo informações apuradas, o comboio responsável pela transferência deixou a unidade prisional por volta das 5h da manhã e saiu pelo portão dos fundos do complexo para evitar a presença da imprensa e movimentações no local.

A Penitenciária Feminina de Tupi Paulista está localizada a pouco mais de 560 quilômetros da capital paulista. Inaugurada em 2011, a unidade foi criada exclusivamente para receber mulheres privadas de liberdade e possui uma estrutura diferenciada em relação a outras penitenciárias femininas do estado.

Entre os principais projetos desenvolvidos na unidade está o “Espaço Mãe”, voltado ao atendimento de mulheres em período de amamentação. O presídio também conta com áreas destinadas à visita íntima, além de setores específicos para atividades de ressocialização das detentas.

Outro destaque da penitenciária é a padaria artesanal instalada dentro da unidade, iniciativa criada para qualificação profissional das internas na produção de pães e produtos alimentícios. O projeto integra ações de reintegração social e capacitação profissional desenvolvidas no local.

A unidade funciona em regime misto, atendendo presas dos regimes fechado e semiaberto. A penitenciária foi construída com capacidade para abrigar 714 detentas, sendo parte das vagas destinadas ao regime fechado e outra ao semiaberto.

Antes da transferência, Deolane Bezerra estava detida em uma sala especial no Complexo de Santana, espaço normalmente utilizado para atendimentos e consultas médicas. O local teria sido preparado antes da chegada da influenciadora, com pintura nova, instalação de chuveiro elétrico e uma cama diferenciada das utilizadas pelas demais detentas da unidade.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.