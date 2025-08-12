Dono da Ultrafarma é um dos alvos de operação que apura esquema bilionário de corrupção fiscal em SP; entenda

Sidney Oliveira foi detido em uma chácara em Santa Isabel; executivo da Fast Shop também é alvo da ação conduzida pelo Ministério Público paulista

JOSÉ PATRÍCIO/ESTADÃO CONTEÚDO Além de Sidney Oliveira, também foi preso o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes



O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) durante uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra um esquema bilionário de corrupção envolvendo auditores fiscais do Estado. A ação tem como alvo o fiscal de tributos Arthur Gomes da Silva Neto, apontado como operador central de um esquema que teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão em propinas desde 2021.

Além de Sidney Oliveira, também foi preso o executivo da Fast Shop, Mário Otávio Gomes. Um terceiro empresário, ainda não identificado, também é investigado por participação no esquema. Segundo o MPSP, o grupo atuava por meio de fraudes em créditos tributários, beneficiando empresas em troca de pagamentos ilegais.

Arthur Gomes, supervisor da Diretoria de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele teria usado o cargo para viabilizar o esquema fraudulento.

A Coluna tentou contato com as defesas dos citados, mas até o momento não teve retorno. Por isso o espaço segue aberto para manifestação. As 11h será realizada uma coletiva de imprensa com os promotores responsáveis pela condução dos trabalhos e a Coluna trará mais detalhes.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.