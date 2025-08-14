Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > David de Tarso > Quadrilha é presa por golpe do falso financiamento imobiliário

Quadrilha é presa por golpe do falso financiamento imobiliário

Grupo usava coworkings e anúncios online para enganar vítimas; prejuízo pode chegar a R$ 500 milhões

  • Por David de Tarso
  • 14/08/2025 10h00 - Atualizado em 14/08/2025 10h11
Reprodução/Polícia Civil Agentes da Polícia Civil do Paraná fazem buscas em casa de suspeito de integrar quadrilha que aplicava golpe do falso financiamento imobiliário Agentes da Polícia Civil do Paraná fazem buscas em casa de suspeito de integrar quadrilha que aplicava golpe do falso financiamento imobiliário

A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta quarta-feira (13) uma operação nacional para desarticular uma quadrilha especializada em aplicar golpes com falsos financiamentos imobiliários. Ao menos dez suspeitos foram presos e 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados, incluindo São Paulo, Amazonas e Paraná.

De acordo com o delegado da Polícia Civil do Paraná, Reinaldo Zequinão Neto, o grupo atuava em pelo menos nove estados e usava uma estratégia sofisticada: alugava espaços em coworkings, criava uma fachada de empresa de crédito e divulgava anúncios na internet para atrair vítimas interessadas em financiamento de imóveis.

As pessoas que buscavam o serviço eram levadas aos escritórios onde assinavam contratos falsos. Para garantir o suposto financiamento, as vítimas eram obrigadas a depositar um valor como entrada. Após o pagamento, os golpistas simplesmente desapareciam com o dinheiro.

A Polícia Civil estima que a quadrilha tenha arrecadado cerca de R$ 500 milhões com o golpe. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e vítimas do esquema.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

