Quadrilha é presa por golpe do falso financiamento imobiliário

Grupo usava coworkings e anúncios online para enganar vítimas; prejuízo pode chegar a R$ 500 milhões

Reprodução/Polícia Civil Agentes da Polícia Civil do Paraná fazem buscas em casa de suspeito de integrar quadrilha que aplicava golpe do falso financiamento imobiliário



A Polícia Civil do Paraná deflagrou nesta quarta-feira (13) uma operação nacional para desarticular uma quadrilha especializada em aplicar golpes com falsos financiamentos imobiliários. Ao menos dez suspeitos foram presos e 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados, incluindo São Paulo, Amazonas e Paraná.

De acordo com o delegado da Polícia Civil do Paraná, Reinaldo Zequinão Neto, o grupo atuava em pelo menos nove estados e usava uma estratégia sofisticada: alugava espaços em coworkings, criava uma fachada de empresa de crédito e divulgava anúncios na internet para atrair vítimas interessadas em financiamento de imóveis.

As pessoas que buscavam o serviço eram levadas aos escritórios onde assinavam contratos falsos. Para garantir o suposto financiamento, as vítimas eram obrigadas a depositar um valor como entrada. Após o pagamento, os golpistas simplesmente desapareciam com o dinheiro.

A Polícia Civil estima que a quadrilha tenha arrecadado cerca de R$ 500 milhões com o golpe. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e vítimas do esquema.

