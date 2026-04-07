Caso Master entra em nova fase nos EUA: Justiça avança para tomar bens e recuperar ativos
Na prática, a Justiça americana já está sendo utilizada para tentar tomar bens ligados ao caso, incluindo imóveis de alto padrão localizados na Flórida
A investigação internacional sobre o colapso do Banco Master entrou em uma fase decisiva. Após decisão do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos, que reconheceu a falência brasileira no território americano, o processo deixou de ser apenas investigativo e passou a envolver medidas concretas para recuperar patrimônio.
Na prática, a Justiça americana já está sendo utilizada para tentar tomar bens ligados ao caso, incluindo imóveis de alto padrão localizados na Flórida.
A decisão obtida pela liquidante EFB Regimes Especiais de Empresas permitiu a atuação nos Estados Unidos com base no mecanismo de reconhecimento de falências estrangeiras previsto na legislação americana.
Até então, os efeitos principais eram:
• reconhecimento da falência brasileira
• autorização para coleta de provas
• possibilidade de emissão de intimações judiciais
Agora, o cenário evoluiu. O caso entrou na fase de execução prática, com foco na recuperação de ativos.
Primeira ofensiva: ações para recuperação de patrimônio
Já há ações judiciais em curso nos Estados Unidos com o objetivo de recuperar bens supostamente adquiridos com recursos do banco.
Entre os alvos estão estruturas patrimoniais e pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.
Um dos casos mais relevantes envolve um imóvel de alto valor na Flórida. A tese apresentada é que o bem teria sido adquirido com recursos desviados da instituição financeira.
Esse tipo de medida é conhecido no direito como ação de recuperação de ativos ou anulação de transferências fraudulentas.
O caso tramita sob o número 1:25-bk-24568 e segue ativo no sistema judicial americano.
O estágio atual indica:
• movimentações frequentes no processo
• novos documentos sendo apresentados
• avanço na coleta de informações financeiras
Trata-se da fase mais dinâmica do processo, em que provas são produzidas e começam a fundamentar medidas mais incisivas.
O que já está acontecendo neste momento
Três frentes principais estão em curso:
Intimações e obtenção de documentos. Instituições e empresas vêm sendo acionadas para fornecer:
• registros bancários
• contratos
• informações sobre aquisição de bens
Isso inclui agentes do mercado de luxo, intermediários financeiros e empresas com atuação internacional.
A investigação busca identificar:
• o destino dos recursos
• os beneficiários das transferências
• possíveis mecanismos de ocultação patrimonial
Esse mapeamento é essencial para sustentar novas ações judiciais.
Com base nas informações obtidas, a liquidante pode requerer:
• bloqueio de contas bancárias
• indisponibilidade de imóveis
• retenção de ativos de alto valor
O objetivo é evitar a dissipação de patrimônio antes da recuperação.
Um elemento que pode influenciar o andamento do caso é a eventual cooperação de Daniel Vorcaro com as autoridades.
Caso isso se concretize, pode haver:
• identificação de estruturas financeiras ainda não mapeadas
• acesso mais rápido a informações relevantes
• ampliação do alcance das investigações
Esse tipo de colaboração costuma acelerar processos dessa natureza.
Um processo de dimensão internacional
Com o reconhecimento do processo brasileiro nos Estados Unidos, o caso passou a ter alcance global.
Isso permite:
• atuação direta da Justiça americana
• cooperação com outras jurisdições
• rastreamento de ativos em diferentes países
O caso deixa de ser restrito ao Brasil e passa a integrar uma estrutura internacional de recuperação de ativos.
A tendência, a partir do estágio atual, é de intensificação das medidas judiciais:
• novas ações para recuperação de bens
• disputas judiciais com terceiros envolvidos
• possíveis bloqueios de ativos relevantes
Dependendo das provas obtidas, o caso pode também gerar desdobramentos em outras esferas jurídicas.
O processo relacionado ao Banco Master atingiu um ponto de inflexão. Após a fase inicial de reconhecimento e coleta de provas, a atuação nos Estados Unidos avança para a execução de medidas concretas.
A abertura de ações para recuperação de bens, incluindo imóveis de alto valor na Flórida, indica que a estratégia agora está voltada à efetiva recomposição patrimonial.
O sucesso dessas iniciativas será determinante para o alcance dos credores e para os próximos desdobramentos do caso.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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