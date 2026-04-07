Caso Master entra em nova fase nos EUA: Justiça avança para tomar bens e recuperar ativos

Na prática, a Justiça americana já está sendo utilizada para tentar tomar bens ligados ao caso, incluindo imóveis de alto padrão localizados na Flórida

Divulgação/Banco Master Banco Master



A investigação internacional sobre o colapso do Banco Master entrou em uma fase decisiva. Após decisão do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos, que reconheceu a falência brasileira no território americano, o processo deixou de ser apenas investigativo e passou a envolver medidas concretas para recuperar patrimônio.

Na prática, a Justiça americana já está sendo utilizada para tentar tomar bens ligados ao caso, incluindo imóveis de alto padrão localizados na Flórida.

A decisão obtida pela liquidante EFB Regimes Especiais de Empresas permitiu a atuação nos Estados Unidos com base no mecanismo de reconhecimento de falências estrangeiras previsto na legislação americana.

Até então, os efeitos principais eram:

• reconhecimento da falência brasileira

• autorização para coleta de provas

• possibilidade de emissão de intimações judiciais

Agora, o cenário evoluiu. O caso entrou na fase de execução prática, com foco na recuperação de ativos.

Primeira ofensiva: ações para recuperação de patrimônio

Já há ações judiciais em curso nos Estados Unidos com o objetivo de recuperar bens supostamente adquiridos com recursos do banco.

Entre os alvos estão estruturas patrimoniais e pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Um dos casos mais relevantes envolve um imóvel de alto valor na Flórida. A tese apresentada é que o bem teria sido adquirido com recursos desviados da instituição financeira.

Esse tipo de medida é conhecido no direito como ação de recuperação de ativos ou anulação de transferências fraudulentas.

O caso tramita sob o número 1:25-bk-24568 e segue ativo no sistema judicial americano.

O estágio atual indica:

• movimentações frequentes no processo

• novos documentos sendo apresentados

• avanço na coleta de informações financeiras

Trata-se da fase mais dinâmica do processo, em que provas são produzidas e começam a fundamentar medidas mais incisivas.

O que já está acontecendo neste momento

Três frentes principais estão em curso:

Intimações e obtenção de documentos. Instituições e empresas vêm sendo acionadas para fornecer:

• registros bancários

• contratos

• informações sobre aquisição de bens

Isso inclui agentes do mercado de luxo, intermediários financeiros e empresas com atuação internacional.

A investigação busca identificar:

• o destino dos recursos

• os beneficiários das transferências

• possíveis mecanismos de ocultação patrimonial

Esse mapeamento é essencial para sustentar novas ações judiciais.

Com base nas informações obtidas, a liquidante pode requerer:

• bloqueio de contas bancárias

• indisponibilidade de imóveis

• retenção de ativos de alto valor

O objetivo é evitar a dissipação de patrimônio antes da recuperação.

Um elemento que pode influenciar o andamento do caso é a eventual cooperação de Daniel Vorcaro com as autoridades.

Caso isso se concretize, pode haver:

• identificação de estruturas financeiras ainda não mapeadas

• acesso mais rápido a informações relevantes

• ampliação do alcance das investigações

Esse tipo de colaboração costuma acelerar processos dessa natureza.

Um processo de dimensão internacional

Com o reconhecimento do processo brasileiro nos Estados Unidos, o caso passou a ter alcance global.

Isso permite:

• atuação direta da Justiça americana

• cooperação com outras jurisdições

• rastreamento de ativos em diferentes países

O caso deixa de ser restrito ao Brasil e passa a integrar uma estrutura internacional de recuperação de ativos.

A tendência, a partir do estágio atual, é de intensificação das medidas judiciais:

• novas ações para recuperação de bens

• disputas judiciais com terceiros envolvidos

• possíveis bloqueios de ativos relevantes

Dependendo das provas obtidas, o caso pode também gerar desdobramentos em outras esferas jurídicas.

O processo relacionado ao Banco Master atingiu um ponto de inflexão. Após a fase inicial de reconhecimento e coleta de provas, a atuação nos Estados Unidos avança para a execução de medidas concretas.

A abertura de ações para recuperação de bens, incluindo imóveis de alto valor na Flórida, indica que a estratégia agora está voltada à efetiva recomposição patrimonial.

O sucesso dessas iniciativas será determinante para o alcance dos credores e para os próximos desdobramentos do caso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.