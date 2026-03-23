Começa hoje, nos Estados Unidos: agentes de imigração dentro dos aeroportos

Pano de fundo da decisão é o shutdown parcial do governo federal, que deixou milhares de funcionários sem pagamento, incluindo agentes da Administração de Segurança no Transporte

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Agentes federais detêm um manifestante em Minneapolis, Minnesota, em 3 de fevereiro de 2026.



A decisão do governo Donald Trump de enviar agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, o ICE, para atuar em aeroportos dos Estados Unidos expõe uma realidade mais profunda do que a crise operacional imediata do sistema aéreo. Trata-se de uma resposta emergencial a um problema estrutural que mistura impasse político, pressão migratória e desgaste institucional.

A medida foi confirmada por Tom Homan, responsável pela política de fronteiras do governo, que afirmou que os agentes começariam a ser deslocados já nesta semana. Segundo ele, a presença do ICE nos aeroportos deve ajudar a aliviar o funcionamento das operações, especialmente em um momento de escassez de pessoal.

O pano de fundo da decisão é o shutdown parcial do governo federal, que deixou milhares de funcionários sem pagamento, incluindo agentes da Administração de Segurança no Transporte, a TSA. Esses profissionais são responsáveis pela triagem de passageiros e bagagens, uma das etapas mais sensíveis da segurança aeroportuária.

Sem remuneração regular, o número de faltas aumentou. Em alguns aeroportos, autoridades já registram índices de ausência em dois dígitos, o que compromete diretamente o funcionamento das filas de inspeção e amplia o tempo de espera.

A resposta do governo foi recorrer ao ICE, uma agência com foco em imigração e controle de fronteiras, para desempenhar funções de apoio. Segundo autoridades, os agentes não vão operar equipamentos de segurança, mas atuar em tarefas auxiliares, liberando os profissionais da TSA para funções mais críticas.

A decisão, no entanto, levanta questionamentos técnicos e políticos.

Do ponto de vista operacional, especialistas apontam que agentes do ICE não possuem treinamento específico para o ambiente aeroportuário, que exige protocolos rigorosos e padronizados de segurança. Sindicatos de trabalhadores federais afirmam que a medida pode gerar sobreposição de funções e até aumentar riscos, caso não haja coordenação adequada.

Do ponto de vista político, o envio do ICE para aeroportos ocorre em um momento de endurecimento do discurso sobre imigração irregular nos Estados Unidos. A presença de agentes dessa agência em locais de grande circulação levanta preocupações entre comunidades de imigrantes, especialmente aqueles em situação irregular.

Organizações de defesa de direitos civis alertam que a medida pode gerar um efeito de intimidação, ainda que o objetivo oficial não seja realizar operações migratórias dentro dos aeroportos.

Para parte da população, especialmente em regiões com alta presença de imigrantes, cresce o receio de que aeroportos passem a ser percebidos não apenas como pontos de transporte, mas também como espaços de fiscalização migratória mais intensa.

Ao mesmo tempo, há uma percepção oposta entre setores da sociedade que defendem maior rigor no controle de fronteiras. Para esses grupos, a presença do ICE é vista como um reforço necessário diante do aumento da imigração irregular e das pressões sobre o sistema de segurança nacional.

Esse contraste evidencia como a medida ultrapassa a esfera operacional e entra diretamente no campo político e social.

Dados recentes mostram que o sistema aeroportuário já vinha operando sob pressão, com aumento no volume de passageiros e limitações de pessoal. A crise atual, no entanto, intensificou esse cenário.

Relatos de passageiros indicam filas mais longas, atrasos frequentes e maior incerteza nos embarques. Em alguns casos, recomenda-se chegar aos aeroportos com várias horas de antecedência.

A introdução de agentes do ICE nesse contexto busca evitar um colapso mais amplo, mas também revela a falta de alternativas imediatas dentro do próprio sistema.

No centro da crise está o impasse político em Washington. O shutdown é resultado de desacordos sobre orçamento federal e políticas migratórias, temas que continuam travando negociações no Congresso.

Isso cria um ciclo em que a imigração é, ao mesmo tempo, causa e consequência das decisões adotadas.

Enquanto isso, o governo insiste que a medida é temporária e necessária para estabilizar o sistema no curto prazo.

A questão que permanece é se essa estratégia será suficiente para restaurar a normalidade ou se apenas adia um problema maior.

Mais do que uma solução definitiva, o envio do ICE para aeroportos parece ser um sinal claro de que o sistema está operando no limite e de que a crise política já começa a impactar diretamente serviços essenciais para a população.

E, nesse cenário, segurança, mobilidade e imigração passam a se cruzar de forma cada vez mais evidente.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.