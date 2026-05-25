EUA anunciam inspeção de segurança à distância em aeroportos; entenda

Inicialmente, apenas passageiros das companhias Delta Air Lines e JetBlue poderão usar o serviço

JOSÉ PREZIOSO/AFP Os viajantes fazem check-in para voos no Aeroporto Internacional Boston Logan, em Boston, Massachusetts, em 10 de novembro de 2025



Imagine chegar ao aeroporto e não precisar enfrentar aquelas filas enormes da inspeção de segurança antes do embarque. Essa possibilidade começou a virar realidade nos Estados Unidos e pode mudar completamente a forma como milhões de pessoas viajam de avião.

A Administração de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, a TSA, vai iniciar no dia primeiro de junho um projeto piloto considerado revolucionário no setor aéreo americano. Pela primeira vez, passageiros poderão passar pela checagem de segurança longe do aeroporto e seguir praticamente direto para o portão de embarque.

O teste será realizado no Logan International Airport, um dos aeroportos mais movimentados da região nordeste americana.

O novo sistema funciona assim: os passageiros fazem o check-in, entregam as malas e passam pela inspeção da TSA em um centro remoto instalado na cidade de Framingham, em Massachusetts, localizada a cerca de 40 quilômetros do aeroporto de Boston.

Depois disso, eles embarcam em ônibus especiais e chegam ao aeroporto já liberados pela segurança. Na prática, entram diretamente na área restrita do terminal, sem precisar enfrentar novamente os detectores de metal, scanners corporais e filas tradicionais da inspeção aeroportuária.

Inicialmente, apenas passageiros das companhias Delta Air Lines e JetBlue poderão usar o serviço. O programa vai funcionar para voos que saem entre cinco e meia da manhã e quatro da tarde.

O transporte até o aeroporto custará nove dólares – cerca de cinquenta reais na cotação atual. Já o estacionamento no centro remoto custará sete dólares por dia, valor considerado relativamente baixo para os padrões dos aeroportos americanos.

O trajeto de ônibus leva cerca de 45 minutos, mas pode demorar mais em horários de trânsito intenso. Mesmo assim, especialistas acreditam que muitos passageiros vão preferir essa opção para fugir do estresse típico dos terminais.

E não é difícil entender por quê.

Nos últimos anos, aeroportos americanos passaram a enfrentar um aumento gigantesco no número de passageiros. Só em 2025, a TSA bateu recordes históricos de movimentação, com vários dias registrando mais de três milhões de viajantes passando pelos controles de segurança em apenas 24 horas.

O problema é que muitos aeroportos foram construídos décadas atrás e já não têm espaço suficiente para expansão. Terminais lotados, congestionamentos nas áreas de desembarque e filas intermináveis viraram rotina em cidades como Nova York, Miami, Atlanta, Chicago e Los Angeles.

Segundo autoridades americanas, a ideia de transferir parte da operação para fora dos aeroportos pode aliviar justamente esse gargalo estrutural.

Além de reduzir as filas internas, o sistema também pode diminuir o trânsito ao redor dos aeroportos – um problema crônico em grandes cidades americanas. Em horários de pico, motoristas chegam a ficar mais de uma hora apenas tentando acessar áreas de embarque.

Outro ponto importante é a experiência do passageiro. Atualmente, muitos viajantes precisam chegar aos aeroportos americanos com duas ou até três horas de antecedência para voos domésticos, principalmente em períodos de férias e feriados.

Com o novo modelo, a expectativa é tornar o processo mais rápido, previsível e menos desgastante.

A iniciativa faz parte do programa chamado “Straight to Gate”, algo como “Direto para o Portão”. O projeto já recebeu autorização para ser testado em oito aeroportos dos Estados Unidos, embora Boston seja o primeiro grande laboratório da iniciativa.

A operação será administrada pela empresa Landline, especializada em conexões terrestres integradas ao setor aéreo.

O CEO da companhia, David Sunde, afirmou em entrevista ao site especializado The Points Guy que o modelo pode representar o futuro da aviação comercial. Segundo ele, muitos aeroportos simplesmente não têm mais espaço físico para crescer, e a única solução será levar parte da infraestrutura para fora dos terminais.

Especialistas da indústria aérea dizem que a proposta lembra sistemas já usados em alguns países da Europa e do Oriente Médio, onde parte dos procedimentos aeroportuários também ocorre longe dos aeroportos principais.

Mesmo assim, o modelo ainda levanta dúvidas.

Uma das preocupações envolve justamente a logística. Caso haja atrasos no trânsito, acidentes ou problemas operacionais nos ônibus, passageiros podem correr risco de perder voos.

Outra questão é a segurança. A TSA garante que os protocolos usados nos centros remotos serão exatamente os mesmos aplicados dentro dos aeroportos, incluindo inspeção de bagagens, verificação de identidade e monitoramento eletrônico.

O programa também será acompanhado de perto por companhias aéreas e autoridades federais para avaliar se realmente reduz filas e melhora o fluxo de passageiros.

Se os resultados forem positivos, especialistas acreditam que o sistema poderá se espalhar rapidamente para outros grandes aeroportos americanos nos próximos anos – especialmente em cidades onde ampliar terminais já se tornou praticamente impossível.

Para muitos viajantes, a promessa parece quase boa demais para ser verdade: chegar ao aeroporto e ir direto para o embarque sem enfrentar a temida fila da segurança. Mas nos Estados Unidos, isso já começou a sair do papel.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.