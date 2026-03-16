EUA não têm abrigo para a população em caso de ataque nuclear

De acordo com orientações oficiais do governo federal, a principal estratégia de proteção civil no país é chamada de ‘shelter-in-place’

EFE/EPA/WILL OLIVER Diferentemente de alguns países europeus que mantêm sistemas nacionais de bunkers para civis, os Estados Unidos não possuem uma rede pública desse tipo.



Os Estados Unidos não possuem um sistema nacional de abrigos públicos capaz de proteger a população em caso de ataque com mísseis ou explosão nuclear. De acordo com orientações oficiais do governo federal, a principal estratégia de proteção civil no país é chamada de “shelter-in-place”, que significa abrigar-se imediatamente dentro de um prédio e permanecer no local até novas instruções das autoridades. A recomendação é divulgada por agências federais como a FEMA (Agência Federal de Gestão de Emergências) e o Departamento de Segurança Interna por meio do portal oficial de preparação para emergências Ready.gov. Segundo essas orientações, a primeira ação em caso de explosão nuclear ou ataque com míssil é entrar rapidamente no prédio mais próximo. Estruturas feitas de concreto, tijolo ou grandes edifícios oferecem mais proteção contra detritos e contra a radiação liberada após uma explosão nuclear.

Depois de entrar no prédio, a recomendação é ir para o ponto mais protegido da estrutura. Os locais considerados mais seguros são:

•porões ou subsolos

•estacionamentos subterrâneos

•áreas centrais de edifícios grandes

•locais afastados de janelas e paredes externas

O objetivo é colocar o maior número possível de paredes ou camadas de material entre a pessoa e o ambiente externo, reduzindo a exposição à radiação. Outra orientação importante das autoridades é permanecer dentro do abrigo por pelo menos 24 horas, a menos que autoridades locais indiquem o contrário. Isso porque os níveis de radiação diminuem rapidamente nas primeiras horas após uma explosão nuclear. Durante esse período, o governo recomenda acompanhar informações por rádio, televisão ou celular para receber orientações oficiais.

Sem rede nacional de bunkers

Diferentemente de alguns países europeus que mantêm sistemas nacionais de bunkers para civis, os Estados Unidos não possuem uma rede pública desse tipo. Durante a Guerra Fria, o governo federal chegou a identificar milhares de edifícios que poderiam funcionar como abrigos contra radiação. Muitos eram porões de prédios públicos, escolas, estacionamentos subterrâneos e estruturas de concreto. Na cidade de Nova York, por exemplo, havia cerca de 18 mil locais identificados como abrigos contra fallout nuclear. Esses locais eram marcados com placas de “fallout shelter” e deveriam ser usados em caso de ataque nuclear. Com o fim da Guerra Fria, grande parte desse sistema deixou de ser mantido oficialmente. Muitos desses espaços continuam existindo fisicamente, mas não fazem parte de um programa nacional ativo de proteção civil. Por isso, a orientação atual das autoridades é simples: a população deve procurar abrigo na estrutura mais sólida disponível nas proximidades.

Onde as pessoas provavelmente se abrigariam

Na prática, em caso de ataque, os locais que poderiam oferecer maior proteção incluem:

•porões de casas ou prédios

•metrôs

•estacionamentos subterrâneos

•centros de grandes edifícios de concreto

Estruturas leves, carros ou permanecer ao ar livre oferecem pouca proteção contra radiação ou detritos de explosões.

Em cidades grandes como Nova York, o sistema de metrô e os subsolos de edifícios altos são frequentemente citados como exemplos de locais que poderiam oferecer alguma proteção.

Na Califórnia, grandes centros urbanos como Los Angeles e San Francisco possuem muitos estacionamentos subterrâneos e prédios de concreto que poderiam servir como abrigo improvisado.

Na Flórida, inclusive em cidades como Miami, também não existe uma rede pública de bunkers. Em caso de emergência, a orientação seria a mesma: entrar rapidamente em um prédio sólido e permanecer dentro.

Abrigos do governo federal

Embora não exista uma rede pública de abrigos para a população, o governo federal mantém instalações destinadas à continuidade do governo em caso de catástrofes ou guerra. Uma das principais é o Mount Weather Emergency Operations Center, localizado no estado da Virgínia, a cerca de 100 quilômetros de Washington. A instalação é operada pela FEMA e funciona como centro de continuidade do governo em emergências nacionais. O complexo subterrâneo pode abrigar funcionários do governo e autoridades federais responsáveis pela gestão de crises. Outro local conhecido é o Raven Rock Mountain Complex, na fronteira entre Pensilvânia e Maryland. O complexo subterrâneo é administrado pelo Departamento de Defesa e funciona como um centro alternativo de comando para o Pentágono em situações de emergência nacional. Essas instalações fazem parte dos planos de continuidade do governo dos Estados Unidos e são projetadas para manter operações federais essenciais em caso de guerra ou desastre de grande escala. No entanto, elas não são destinadas à população civil.

Estratégia oficial para a população

Diante da ausência de uma rede nacional de abrigos públicos, o governo dos Estados Unidos orienta que cidadãos tenham planos básicos de emergência e conheçam previamente os locais mais seguros dentro de suas casas, locais de trabalho ou prédios próximos. Em caso de ataque com míssil ou explosão nuclear, a orientação oficial permanece a mesma:entrar imediatamente em um prédio, permanecer no local e acompanhar as informações das autoridades.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.