FIFA permite que mulheres afegãs representem o país em competições oficiais
A medida, aprovada pelo Conselho da FIFA em parceria com a Asian Football Confederation, cria uma exceção inédita nas regras da entidade
Uma decisão considerada histórica no esporte mundial foi anunciada pela FIFA: a entidade aprovou uma mudança em seu regulamento que permitirá que jogadoras afegãs representem oficialmente o Afeganistão em competições internacionais, mesmo diante das restrições impostas no país.
A medida, aprovada pelo Conselho da FIFA em parceria com a Asian Football Confederation, cria uma exceção inédita nas regras da entidade. Agora, em situações extraordinárias, a própria FIFA poderá autorizar e registrar seleções nacionais quando a federação do país não tiver condições de fazê-lo.
Um marco para inclusão e direitos no esporte
A decisão beneficia diretamente jogadoras afegãs – muitas delas vivendo fora do país – que integram a equipe Afghan Women United, criada com apoio da FIFA para garantir que essas atletas continuassem jogando futebol.
Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a mudança representa mais do que uma decisão esportiva:
“É um passo poderoso e sem precedentes. Estamos transformando princípios em ação e protegendo o direito de toda mulher de jogar futebol.”
A iniciativa segue princípios fundamentais da entidade, como inclusão, igualdade e não discriminação, e busca garantir que atletas não sejam impedidas de competir por razões políticas ou sociais fora de seu controle.
Desde a volta do Talibã ao poder no Afeganistão, mulheres enfrentam severas restrições, incluindo limitações à prática esportiva. Muitas jogadoras foram obrigadas a deixar o país para continuar suas carreiras.
Com isso, a nova regra da FIFA surge como uma solução inédita para manter essas atletas ativas no cenário internacional, agora com reconhecimento oficial.
Repercussão entre atletas e especialistas
A ex-jogadora Nadia Nadim, nascida no Afeganistão e destaque da seleção da Dinamarca, celebrou a decisão:
“Isso mostra que elas não são vítimas, mas atletas de elite com direito de competir e serem respeitadas.”
Já Khalida Popal, ex-capitã da seleção afegã, destacou o impacto simbólico:
“Representar o Afeganistão é sobre identidade, dignidade e esperança.”
Especialistas também apontam que a medida pode servir de exemplo global, mostrando que entidades esportivas podem adaptar regras para proteger direitos humanos em contextos extremos.
A FIFA será responsável por toda a estrutura necessária para viabilizar a participação das atletas, incluindo o registro oficial da equipe, a organização esportiva e administrativa e o apoio financeiro, técnico e humano.
As jogadoras devem se reunir para um novo período de treinamentos em junho, na Nova Zelândia, onde também disputarão amistosos, incluindo uma partida contra as Ilhas Cook.
Um precedente histórico
A mudança é vista como um divisor de águas no esporte internacional. Pela primeira vez, uma entidade como a FIFA cria um mecanismo formal para garantir que atletas possam representar seu país mesmo sem o apoio direto da federação nacional.
Mais do que futebol, a decisão reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão, resistência e afirmação de direitos.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.