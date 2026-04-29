FIFA permite que mulheres afegãs representem o país em competições oficiais

A medida, aprovada pelo Conselho da FIFA em parceria com a Asian Football Confederation, cria uma exceção inédita nas regras da entidade

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Uma decisão considerada histórica no esporte mundial foi anunciada pela FIFA: a entidade aprovou uma mudança em seu regulamento que permitirá que jogadoras afegãs representem oficialmente o Afeganistão em competições internacionais, mesmo diante das restrições impostas no país.

A medida, aprovada pelo Conselho da FIFA em parceria com a Asian Football Confederation, cria uma exceção inédita nas regras da entidade. Agora, em situações extraordinárias, a própria FIFA poderá autorizar e registrar seleções nacionais quando a federação do país não tiver condições de fazê-lo.

Um marco para inclusão e direitos no esporte

A decisão beneficia diretamente jogadoras afegãs – muitas delas vivendo fora do país – que integram a equipe Afghan Women United, criada com apoio da FIFA para garantir que essas atletas continuassem jogando futebol.

Segundo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a mudança representa mais do que uma decisão esportiva:

“É um passo poderoso e sem precedentes. Estamos transformando princípios em ação e protegendo o direito de toda mulher de jogar futebol.”

A iniciativa segue princípios fundamentais da entidade, como inclusão, igualdade e não discriminação, e busca garantir que atletas não sejam impedidas de competir por razões políticas ou sociais fora de seu controle.

Desde a volta do Talibã ao poder no Afeganistão, mulheres enfrentam severas restrições, incluindo limitações à prática esportiva. Muitas jogadoras foram obrigadas a deixar o país para continuar suas carreiras.

Com isso, a nova regra da FIFA surge como uma solução inédita para manter essas atletas ativas no cenário internacional, agora com reconhecimento oficial.

Repercussão entre atletas e especialistas

A ex-jogadora Nadia Nadim, nascida no Afeganistão e destaque da seleção da Dinamarca, celebrou a decisão:

“Isso mostra que elas não são vítimas, mas atletas de elite com direito de competir e serem respeitadas.”

Já Khalida Popal, ex-capitã da seleção afegã, destacou o impacto simbólico:

“Representar o Afeganistão é sobre identidade, dignidade e esperança.”

Especialistas também apontam que a medida pode servir de exemplo global, mostrando que entidades esportivas podem adaptar regras para proteger direitos humanos em contextos extremos.

A FIFA será responsável por toda a estrutura necessária para viabilizar a participação das atletas, incluindo o registro oficial da equipe, a organização esportiva e administrativa e o apoio financeiro, técnico e humano.

As jogadoras devem se reunir para um novo período de treinamentos em junho, na Nova Zelândia, onde também disputarão amistosos, incluindo uma partida contra as Ilhas Cook.

Um precedente histórico

A mudança é vista como um divisor de águas no esporte internacional. Pela primeira vez, uma entidade como a FIFA cria um mecanismo formal para garantir que atletas possam representar seu país mesmo sem o apoio direto da federação nacional.

Mais do que futebol, a decisão reforça o papel do esporte como ferramenta de inclusão, resistência e afirmação de direitos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.