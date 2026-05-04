Flórida pode garantir mais quatro cadeiras republicanas no Congresso e redesenhar política dos EUA

A disputa vai muito além de linhas desenhadas em um mapa. Ela representa uma transformação profunda no perfil político da Flórida

Gianrigo MARLETTA / AFPTV / DC POOL / TWITTER / @RonDeSantis / AFP

A Câmara e o Senado da Flórida aprovaram o novo mapa eleitoral do estado, praticamente em linhas partidárias. A proposta agora segue para sanção de Ron DeSantis, que já demonstrou apoio público ao redesenho.

Na prática, o novo mapa pode aumentar a bancada republicana da Flórida em Washington de 20 para 24 cadeiras, enquanto os democratas cairiam de oito para apenas quatro representantes federais. Em um Congresso nacional extremamente dividido, quatro cadeiras extras podem ter impacto direto sobre quem controla a Câmara dos Representantes nos próximos anos.

A disputa vai muito além de linhas desenhadas em um mapa. Ela representa uma transformação profunda no perfil político da Flórida.

Durante décadas, o estado foi considerado um dos maiores “swing states” dos Estados Unidos — lugares onde democratas e republicanos disputavam voto a voto cada eleição presidencial. Em 2000, por exemplo, a disputa entre George W. Bush e Al Gore foi decidida na Flórida por apenas 537 votos, em uma das eleições mais controversas da história americana.

Mas essa realidade mudou radicalmente nos últimos anos.

Segundo dados eleitorais citados pelo jornal The Washington Post, em 2020 os democratas ainda tinham mais eleitores registrados que os republicanos na Flórida. Hoje, os republicanos possuem quase 1,5 milhão de eleitores registrados a mais no estado.

Especialistas atribuem essa mudança a vários fatores combinados: a migração de moradores conservadores de outros estados durante e após a pandemia, o fortalecimento da direita entre eleitores latinos em regiões como Miami-Dade e o enfraquecimento estrutural do Partido Democrata na Flórida.

Em 2024, Donald Trump venceu o estado com ampla margem. Já DeSantis havia consolidado essa mudança antes, ao conquistar a reeleição para governador em 2022 com quase 20 pontos percentuais de vantagem — algo impensável poucos anos antes em um estado historicamente equilibrado.

Os defensores do novo mapa argumentam exatamente isso: que o desenho apenas reflete a nova realidade política da Flórida.

Mas críticos afirmam que o plano ultrapassa essa lógica e entra no terreno do chamado “gerrymandering” — prática em que partidos manipulam distritos eleitorais para maximizar vantagens políticas.

O termo nasceu no século XIX, quando o governador de Massachusetts Elbridge Gerry aprovou um distrito eleitoral com formato tão distorcido que foi comparado a uma salamandra. Desde então, “gerrymandering” virou sinônimo de manipulação eleitoral nos Estados Unidos.

Na prática, isso funciona concentrando eleitores adversários em poucos distritos ou espalhando esses votos entre várias regiões para enfraquecer sua influência.

O novo plano da Flórida mexe justamente em regiões urbanas e suburbanas onde os democratas ainda mantêm força, incluindo áreas de Miami, Orlando e Tampa. Analistas afirmam que alguns distritos atualmente competitivos podem se tornar fortemente republicanos após as mudanças.

Outra preocupação envolve o impacto sobre minorias raciais.

Organizações de direitos civis afirmam que o redesenho pode reduzir a influência política de eleitores negros e latinos em determinadas regiões do estado. A preocupação ganhou força especialmente depois da batalha judicial envolvendo o antigo distrito do norte da Flórida, que historicamente permitia a eleição de candidatos negros ao Congresso.

Em 2022, DeSantis já havia patrocinado um mapa que eliminou esse distrito, alegando que ele violava princípios constitucionais ao usar critérios raciais em sua formação. O caso gerou intensas disputas judiciais e chegou à Suprema Corte da Flórida.

Agora, críticos afirmam que o novo redesenho pode aprofundar ainda mais esse tipo de impacto.

A discussão ocorre em um momento delicado para os direitos eleitorais nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, decisões da Supreme Court of the United States enfraqueceram partes importantes da histórica Lei dos Direitos de Voto de 1965, criada durante o movimento dos direitos civis para combater discriminação racial nas eleições.

Sem algumas dessas proteções federais, estados passaram a ter mais liberdade para alterar mapas eleitorais sem supervisão prévia de Washington.

Mesmo assim, a batalha jurídica deve ser intensa.

A Constituição da Flórida possui regras específicas contra mapas desenhados para favorecer partidos políticos. Grupos democratas e organizações civis já indicaram que devem contestar judicialmente o novo plano.

Aliados de DeSantis, porém, acreditam que o cenário judicial mudou a favor dos conservadores. Nos últimos anos, o governador indicou diversos juízes para tribunais importantes do estado, incluindo a Suprema Corte da Flórida.

No fim das contas, o que acontece na Flórida pode influenciar muito mais do que eleições estaduais.

O estado possui uma das maiores delegações no Congresso americano. Em uma Câmara dividida por margens mínimas, qualquer mudança de quatro cadeiras pode alterar votações decisivas sobre imigração, economia, orçamento federal e até futuras investigações políticas em Washington.

Por isso, o novo mapa eleitoral da Flórida deixou de ser apenas uma disputa regional. Ele virou símbolo de uma batalha nacional sobre poder político, representação eleitoral e os limites da democracia partidária nos Estados Unidos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.