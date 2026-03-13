Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Eliseu Caetano > Governo Trump propõe que prisões brasileiras recebam imigrantes detidos

Governo Trump propõe que prisões brasileiras recebam imigrantes detidos

Centralização da discussão no núcleo político do governo do presidente Donald Trump indica que o tema ganhou prioridade na agenda bilateral

  • Por Eliseu Caetano
  • 13/03/2026 10h57 - Atualizado em 13/03/2026 11h00
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR "Muito coisa boa resultará desta parceria", diz Trump sobre Lula "Muito coisa boa resultará desta parceria", diz Trump sobre Lula

A Casa Branca passou a conduzir diretamente as negociações com o governo brasileiro sobre a proposta americana de cooperação no combate ao crime transnacional, segundo apurou com exclusividade a Jovem Pan. De acordo com uma fonte com conhecimento das tratativas, a pauta não está sendo tocada pelo Departamento de Estado, como costuma ocorrer em negociações diplomáticas desse tipo.

A centralização da discussão no núcleo político do governo do presidente Donald Trump indica que o tema ganhou prioridade na agenda bilateral e aumenta a pressão para que um acordo seja anunciado durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington.

O governo Trump propôs que o Brasil receba em prisões brasileiras estrangeiros capturados nos Estados Unidos, tal como faz El Salvador em sua penitenciária de segurança máxima Cecot. A demanda faz parte de uma proposta de cooperação para combate a organizações criminosas transnacionais em negociação entre os dois governos. Essa informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pela coluna.

A cooperação é tratada por autoridades americanas como o principal anúncio previsto para a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos. A viagem estava inicialmente programada para março, mas deve ocorrer apenas em abril.

Além da questão penitenciária, os EUA querem que o Brasil apresente ao governo americano um plano para enfrentar organizações criminosas que atuam no país, como o PCC, o Comando Vermelho, o Hezbollah e grupos ligados ao crime organizado chinês em território brasileiro, segundo um alto funcionário americano informou à Folha de S.Paulo.

A proposta americana também prevê o compartilhamento de informações com autoridades dos EUA, incluindo dados biométricos de estrangeiros que buscam refúgio ou solicitam asilo no Brasil. A medida, segundo autoridades americanas, faria parte de uma estratégia para combater a criminalidade transnacional e bloquear rotas migratórias consideradas irregulares que passariam por portos e fronteiras brasileiras.

As demandas fazem parte da contraproposta enviada por Washington em resposta ao plano de cooperação apresentado pelo governo brasileiro. A iniciativa de ampliar a colaboração na área de segurança foi sugerida pelo presidente Lula a Trump durante telefonema no ano passado, que ajudou a reduzir as tensões diplomáticas entre os dois países após o tarifaço imposto pelos EUA.

O plano brasileiro previa quatro eixos principais de cooperação. Um deles tratava do combate à lavagem de dinheiro, mirando criminosos brasileiros que transferem recursos para empresas de fachada no estado americano de Delaware. Outro ponto era o bloqueio de ativos nos Estados Unidos provenientes de recursos ilícitos obtidos no Brasil, com ampliação da cooperação entre a Receita Federal e o Internal Revenue Service.

O governo brasileiro também propôs maior colaboração entre autoridades alfandegárias e o reforço da fiscalização sobre o tráfico internacional de armas que abastece facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho, além de ampliar o intercâmbio de informações sobre transações envolvendo criptoativos.

As demandas americanas ainda não foram aceitas pelo Brasil e seguem em negociação entre autoridades dos dois países. Integrantes dos dois governos trabalham para fechar uma proposta que possa ser anunciada conjuntamente pelos presidentes durante a visita de Lula a Washington.

Um dos pontos sensíveis nas negociações é a possibilidade de os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O governo brasileiro tenta evitar essa designação, que, na avaliação de autoridades em Brasília, poderia abrir brechas legais para ações ou pressões americanas relacionadas à segurança em território brasileiro.

Além disso, o Palácio do Planalto teme que o tema seja explorado politicamente por adversários do governo durante o período eleitoral. Desde o início da semana, o presidente Lula tem realizado reuniões para discutir alternativas à proposta americana e definir a estratégia de negociação e comunicação do governo.

Reportagens recentes mostram que as duas maiores facções criminosas brasileiras ampliaram sua presença dentro e fora do país. O Comando Vermelho já atua em todos os estados brasileiros e mantém conexões com ao menos oito países da América Latina. O PCC, por sua vez, tem presença identificada em pelo menos 16 nações.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >