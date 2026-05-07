Imigrantes ajudam a enfrentar a falta de cuidadores de idosos nos EUA, aponta MIT
Após a pandemia de Covid-19, o setor de cuidados de longo prazo perdeu cerca de 10% da sua força de trabalho — um baque significativo em um sistema que já operava no limite
Os Estados Unidos vivem uma crise silenciosa e crescente. O país está envelhecendo em ritmo acelerado, mas não consegue formar profissionais suficientes para cuidar dessa população. E um novo estudo do MIT mostra que os imigrantes estão no centro dessa equação.
Mais do que preencher vagas, eles estão ajudando a melhorar o atendimento — e até a salvar vidas.
Após a pandemia de Covid-19, o setor de cuidados de longo prazo perdeu cerca de 10% da sua força de trabalho — um baque significativo em um sistema que já operava no limite.
Ao mesmo tempo, a população idosa cresce rapidamente, pressionando ainda mais a demanda por cuidadores, enfermeiros e profissionais de apoio. Hoje, cerca de 1 em cada 5 trabalhadores de apoio à saúde nos Estados Unidos é imigrante — aproximadamente 20% da força de trabalho.
Em áreas como cuidados domiciliares, essa dependência é ainda maior.
Para entender o impacto real da imigração nesse setor, os pesquisadores analisaram uma base gigantesca:
• 16 milhões de pacientes
• Mais de 13 mil casas de repouso
• Dados coletados ao longo de quase duas décadas (2000 a 2018)
É uma das maiores análises já feitas sobre o tema nos Estados Unidos.
Mais imigração = Mais cuidado
Os resultados mostram uma relação direta entre imigração e qualidade do atendimento.
Quando há aumento no número de imigrantes em uma região:
• Um crescimento de 10% na população imigrante feminina gera → +1,1% no tempo de atendimento de enfermeiros registrados
• E também → +0,7% no tempo de cuidado de auxiliares de enfermagem
Pode parecer pouco, mas, em escala nacional, isso representa milhares de horas adicionais de cuidado.
Mais tempo com o paciente significa mais atenção, mais prevenção e menos risco.
E os efeitos aparecem na prática.
O estudo aponta que regiões com mais trabalhadores imigrantes registram:
• Queda de 0,6% nas hospitalizações de curta duração
• Menor uso de contenções físicas
• Menos prescrição de medicamentos psiquiátricos
• Redução de infecções, como infecção urinária
Ou seja: não é só quantidade de profissionais — é qualidade no cuidado.
Menos mortes
Outro dado reforça o impacto.
Pesquisas complementares indicam que:
• A chegada de 1.000 imigrantes em uma região pode evitar cerca de 10 mortes de idosos
• Um aumento de 25% na imigração poderia reduzir em até 5.000 mortes de idosos no país
É uma ligação direta entre imigração e mortalidade.
Eles não ‘tiram empregos’
Um dos pontos mais relevantes do estudo é desmontar um argumento comum.
Os dados mostram que os imigrantes:
• Não substituem trabalhadores americanos
• Aumentam a força de trabalho total
• Não reduzem salários
Isso acontece porque há escassez estrutural, faltam profissionais, e muitos postos simplesmente não são preenchidos. O problema tende a se intensificar.
Estimativas indicam que os EUA precisarão preencher milhões de vagas no setor de cuidados nas próximas décadas – só para acompanhar o envelhecimento da população.
Sem imigração, especialistas alertam que o sistema pode entrar em colapso.
Os dados chegam em um momento sensível.
A imigração segue no centro do debate político nos Estados Unidos, com propostas de restrição e controle mais rígido de fronteiras.
Mas o estudo do MIT adiciona uma nova camada à discussão.
Mostra que limitar a entrada de imigrantes não é apenas uma decisão de segurança ou política – pode ter impacto direto na saúde pública.
No fim, a questão é outa
O estudo muda o foco da conversa. Porque, diante de uma população que envelhece rapidamente, a discussão deixa de ser apenas sobre quem entra no país.
E passa a ser sobre quem vai cuidar. E, hoje, os dados mostram: uma parte essencial dessa resposta fala outro idioma, mas sustenta um dos sistemas mais críticos dos Estados Unidos.
*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.
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