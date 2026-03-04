Imóveis de luxo em Miami ligados a Vorcaro ultrapassam US$ 90 mi, dizem reportagens nos EUA

De acordo com reportagem do portal imobiliário americano The Real Deal, especializado no mercado imobiliário de luxo em Nova York e Miami, uma mansão localizada na Sabal Palm Road foi adquirida por cerca de US$ 85,2 milhões por meio da empresa Goldbeach Properties LLC

O patrimônio associado ao empresário brasileiro Daniel Vorcaro nos Estados Unidos inclui imóveis de alto padrão em Miami que, juntos, superam US$ 90 milhões, segundo registros imobiliários e reportagens da imprensa especializada americana. As propriedades ficam principalmente no exclusivo condomínio Bay Point, uma das áreas residenciais mais valorizadas da cidade.

De acordo com reportagem do portal imobiliário americano The Real Deal, especializado no mercado imobiliário de luxo em Nova York e Miami, uma mansão localizada na Sabal Palm Road foi adquirida por cerca de US$ 85,2 milhões por meio da empresa Goldbeach Properties LLC. A propriedade possui cerca de 20.500 pés quadrados (aproximadamente 1.900 m²) e a transação chamou atenção no mercado por estabelecer um novo recorde de valor dentro do condomínio.

A mesma reportagem aponta que outra residência situada na mesma rua foi comprada pouco depois pela mesma empresa por cerca de US$ 6,9 milhões, ampliando a presença patrimonial na região.

Imóveis associados ao caso nos Estados Unidos

Segundo registros imobiliários e reportagens do setor imobiliário americano, os principais imóveis ligados a Vorcaro em Miami incluem:

• Mansão em Bay Point – 4445 / 4425 Sabal Palm Road (Miami)

Valor aproximado: US$ 85,2 milhões

Área: cerca de 20.500 pés² (≈1.900 m²)}

Compra realizada por meio da Goldbeach Properties LLC.

• Casa em frente à mansão – 4430 Sabal Palm Road (Miami)

Valor aproximado: US$ 6,9 milhões

Aquisição realizada pouco depois da compra da residência principal pela mesma empresa.

Além das casas em Bay Point, reportagens do mercado imobiliário nos Estados Unidos também indicam ligação com apartamentos de luxo em edifícios de alto padrão em Miami, incluindo empreendimentos nas regiões de Edgewater e Brickell. Os valores dessas unidades não foram divulgados oficialmente nas reportagens citadas, mas imóveis nesses empreendimentos costumam alcançar cifras de vários milhões de dólares.

Somando apenas os valores confirmados das duas residências em Bay Point, o patrimônio ligado a Vorcaro em imóveis nos Estados Unidos já ultrapassa US$ 92 milhões.

Outro ponto destacado nas reportagens americanas é a utilização de empresas do tipo LLC (Limited Liability Company) para a compra das propriedades. Esse modelo é amplamente utilizado no mercado imobiliário americano de alto padrão, permitindo organizar investimentos e estruturar a titularidade dos ativos por meio de empresas.

A presença de imóveis de alto valor nos Estados Unidos ganhou relevância adicional após a abertura de um processo de Chapter 15 na Justiça de falências do Southern District of Florida, em Fort Lauderdale. O procedimento busca dar suporte internacional à liquidação extrajudicial do Banco Master decretada no Brasil e pode permitir que autoridades e administradores judiciais investiguem eventuais ativos ligados ao caso em território americano.

Especialistas em insolvência internacional afirmam que processos desse tipo frequentemente incluem pedidos de cooperação judicial, acesso a documentos financeiros e análise de estruturas societárias utilizadas na aquisição de ativos no exterior.

