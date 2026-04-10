Justiça dos EUA acusa Pentágono de driblar ordem judicial e anula novas restrições à imprensa

Decisão representa mais do que um revés jurídico: ela reforça limites constitucionais claros ao poder do governo sobre o acesso à informação

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Uma nova decisão da Justiça federal dos Estados Unidos ampliou a crise entre o governo do presidente Donald Trump e os principais veículos de comunicação do país. Um juiz anulou a versão mais recente das regras impostas pelo Pentágono ao trabalho de jornalistas e afirmou que o governo tentou contornar uma ordem judicial anterior ao reapresentar medidas consideradas, na prática, equivalentes às já proibidas.

A decisão representa mais do que um revés jurídico: ela reforça limites constitucionais claros ao poder do governo sobre o acesso à informação e reacende o debate sobre liberdade de imprensa em um momento de tensão institucional nos Estados Unidos.

O juiz federal Paul Friedman concluiu que o Departamento de Defesa violou uma decisão anterior ao implementar uma nova política de acesso da imprensa que, apesar de reformulada, mantinha restrições substancialmente semelhantes às já consideradas inconstitucionais.

Na prática, o tribunal entendeu que houve uma tentativa de “reembalar” uma política ilegal.

Na decisão, o magistrado determinou:

* a anulação imediata das novas regras

* a restauração do acesso de jornalistas ao Pentágono

* a proibição de medidas que limitem, direta ou indiretamente, a atuação da imprensa

O juiz também deixou claro que o governo não pode criar obstáculos administrativos para controlar a produção jornalística.

Após sofrer uma derrota judicial em março, o Pentágono anunciou uma versão revisada de sua política de imprensa, alegando estar em conformidade com a decisão da corte.

Segundo a análise judicial e reportagens publicadas pelo Politico, as mudanças foram consideradas superficiais.

Entre os pontos que continuaram gerando controvérsia:

* exigência de escolta para jornalistas dentro do prédio

* limitação de contato com fontes não autorizadas

* reconfiguração ou fechamento de espaços físicos tradicionais da imprensa

* manutenção de barreiras à obtenção de informações fora dos canais oficiais

Para o tribunal, essas medidas mantinham o mesmo efeito prático: restringir o trabalho independente dos repórteres.

A crise teve início em 2025, quando o então secretário de Defesa Pete Hegseth implementou uma política considerada inédita em sua abrangência.

As regras estabeleciam, entre outros pontos:

* restrições à publicação de determinadas informações sem autorização

* proibição de buscar dados fora dos canais oficiais

* possibilidade de revogação de credenciais com base no conteúdo das reportagens

Especialistas em direito constitucional apontaram que essas medidas criavam um mecanismo indireto de controle editorial — algo incompatível com a tradição democrática americana.

A reação foi imediata. Grandes organizações de imprensa, incluindo o The New York Times, se recusaram a aderir às novas regras e recorreram à Justiça.

Primeira derrota do governo

Em março de 2026, o mesmo juiz já havia declarado partes centrais da política inconstitucionais.

Na ocasião, a decisão apontou que as medidas violavam princípios fundamentais da Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão e de imprensa.

O tribunal também destacou que o governo não pode condicionar o acesso de jornalistas a informações públicas ao comportamento editorial dos veículos.

Em termos práticos, isso significa que o Estado não pode punir ou restringir jornalistas por reportagens críticas ou independentes.

Por que nova decisão é mais grave

O novo capítulo do caso elevou o nível do confronto institucional.

Diferentemente da primeira decisão, que se concentrou na constitucionalidade das regras, o julgamento mais recente trata da conduta do governo após a ordem judicial.

Ao concluir que o Pentágono tentou contornar a decisão anterior, o juiz indicou uma possível violação do princípio de respeito às decisões judiciais — um pilar do sistema legal americano.

Analistas avaliam que esse ponto pode ter desdobramentos mais amplos, inclusive com risco de sanções adicionais caso haja reincidência.

A decisão tem efeitos diretos sobre o funcionamento da cobertura jornalística no Pentágono:

* jornalistas devem ter acesso restabelecido em condições semelhantes às anteriores às restrições

* as novas regras ficam suspensas

* o governo fica impedido de adotar medidas equivalentes

Apesar disso, o Departamento de Defesa já sinalizou que pode recorrer, o que pode levar o caso a instâncias superiores e prolongar a disputa.

O caso vai além da relação entre o Pentágono e a imprensa. Ele levanta questões centrais para a democracia americana:

* até que ponto o governo pode controlar o acesso à informação sob o argumento de segurança nacional

* quais são os limites entre transparência pública e proteção de dados sensíveis

* se o acesso institucional pode ser usado como ferramenta de pressão sobre jornalistas

Para especialistas, a decisão reforça um entendimento histórico: o acesso à informação pública não pode ser condicionado à obediência editorial.

O embate ocorre em um ambiente de crescente tensão entre o governo Trump e a imprensa.

Nos últimos meses, foram registrados:

* confrontos públicos entre autoridades e jornalistas

* tentativas de restringir o acesso da mídia a órgãos federais

* acusações de favorecimento a veículos alinhados ao governo

Esse cenário tem sido acompanhado com atenção por organizações internacionais de defesa da liberdade de imprensa, que veem nos Estados Unidos um teste relevante para padrões democráticos globais.

A decisão judicial representa uma reafirmação clara dos limites constitucionais ao poder do Estado. Ao barrar novamente as tentativas do Pentágono de controlar o acesso da imprensa, a Justiça americana reforça o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização do poder público.

O caso, no entanto, está longe de um desfecho definitivo. Com a possibilidade de recurso e a continuidade do embate político, a disputa entre governo e imprensa deve permanecer no centro do debate nacional nas próximas semanas.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.