Flórida é o pior estado dos EUA para quem vive de aluguel; crise vai além do preço, diz estudo

O dado mais preocupante do estudo é direto e contundente: inquilinos na Flórida estão gastando, em média, 37,4% da renda apenas com moradia

A crise de moradia nos Estados Unidos ganhou um novo capítulo – e com a Flórida no centro do problema. Um estudo recente da Consumer Affairs colocou o estado na última posição do país para inquilinos, revelando um cenário que combina aluguel elevado, renda comprimida e praticamente nenhuma proteção legal.

O levantamento analisou os 50 estados americanos com base em critérios como custo do aluguel, disponibilidade de imóveis e leis de proteção ao inquilino. O resultado: a Flórida ficou com uma das piores pontuações gerais e lidera negativamente quando o assunto é impacto financeiro no dia a dia.

O dado mais preocupante do estudo é direto e contundente: inquilinos na Flórida estão gastando, em média, 37,4% da renda apenas com moradia.

Esse número coloca o estado no topo de um ranking indesejado – o de maior comprometimento de renda com aluguel em todo o país. Para efeito de comparação, especialistas consideram que o ideal é gastar até 30%. Acima disso, a família entra em situação de sobrecarga financeira.

Na prática, isso significa que:

Mais de um terço do salário vai apenas para o aluguel

Sobra menos dinheiro para alimentação, combustível e saúde

A margem para emergências praticamente desaparece

Segundo o estudo, o aluguel médio no estado é de cerca de US$ 1.669 por mês, o oitavo mais alto dos Estados Unidos.

Além de alto, o custo da moradia na Flórida também está subindo mais rápido que em boa parte do país.

De acordo com a análise da Consumer Affairs:

Os aluguéis estão cerca de 18% acima da média nacional

O ritmo de aumento supera o de muitos outros estados

Esse cenário ajuda a explicar por que tantos moradores relatam aumentos constantes ano após ano — muitas vezes sem previsibilidade.

Um exemplo citado no levantamento mostra a realidade de um casal em West Palm Beach pagando cerca de US$ 3.000 por mês por um apartamento de dois quartos, ilustrando o peso crescente da moradia no orçamento.

Falta de proteção agrava crise

Se o custo alto já pressiona, o segundo fator analisado pelo estudo aprofunda ainda mais o problema: a ausência de leis estaduais que protejam os inquilinos.

A Flórida aparece entre os piores estados nesse quesito porque:

Não há limite para aumento de aluguel

Não existe exigência de “justa causa” para despejo

Há poucas restrições sobre taxas e cobranças adicionais

Segundo os pesquisadores, o estado não possui leis em nenhuma das principais áreas de proteção ao inquilino avaliadas no ranking. (WJXT)

Na prática, isso significa que proprietários podem:

Ajustar preços conforme o mercado, sem teto

Encerrar contratos com menos barreiras legais

Cobrar taxas variadas com pouca regulação

Um dos pontos mais curiosos do estudo é que o problema da Flórida não é falta de imóveis disponíveis.

O estado tem uma taxa de vacância de cerca de 7,6%, uma das mais altas do país.

Ou seja:

Existem unidades disponíveis

O mercado não é dos mais “apertados”

Ainda assim, os preços continuam elevados

Esse cenário desafia a lógica tradicional de oferta e demanda. Mesmo com imóveis vagos, os valores seguem altos – indicando que outros fatores, como investimento imobiliário e dinâmica de mercado, podem estar influenciando os preços.

Comparação nacional: quem está melhor

Enquanto a Flórida amarga a última posição, outros estados aparecem como mais favoráveis para inquilinos.

Estados como Dakota do Norte e Colorado lideram o ranking, com:

Menor peso do aluguel na renda

Maior equilíbrio entre oferta e preço

Mais proteções legais ao inquilino

Em alguns desses locais, o percentual da renda destinado à moradia fica abaixo de 25% — uma diferença significativa em relação à realidade da Flórida.

Os impactos dessa crise vão além dos números. Quando o custo da moradia ultrapassa o limite saudável:

Famílias entram em endividamento

Reduzem consumo básico

Adiam planos como compra de imóvel

Ficam mais vulneráveis a despejos

Dados recentes mostram que a Flórida também lidera em proporção de inquilinos financeiramente pressionados em determinadas faixas etárias, reforçando que o problema é estrutural e não pontual.

Embora o estudo não aponte uma única causa, o cenário é resultado de uma combinação de fatores:

Crescimento populacional acelerado

Alta demanda por moradia em cidades como Miami e Orlando

Forte presença de investidores no mercado imobiliário

Política estadual com pouca regulação do setor

Essa combinação criou um ambiente onde os preços sobem rapidamente — sem mecanismos suficientes para conter impactos sobre os moradores.

Especialistas ouvidos no relatório apontam algumas medidas que poderiam aliviar a pressão sobre os inquilinos:

Criação de limites para reajustes abusivos

Reforço nas leis de proteção contra despejo

Incentivo à construção de moradias acessíveis

Expansão de programas de assistência

Enquanto isso não acontece, a recomendação para quem aluga é cautela: ler contratos com atenção, considerar seguros residenciais e documentar qualquer problema com proprietários.

O levantamento da Consumer Affairs escancara uma realidade que muitos moradores da Flórida já sentem no bolso: viver de aluguel no estado se tornou um desafio cada vez maior.

Com preços elevados, renda comprimida e poucas proteções legais, o chamado “paraíso” americano enfrenta hoje uma equação difícil – onde crescimento econômico e qualidade de vida nem sempre caminham juntos.

E, pelo menos por enquanto, os números mostram que essa conta continua pesando, e muito, para quem depende do aluguel.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.