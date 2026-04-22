Mais de 10 brasileiros são presos na Flórida em ação contra imigração ilegal

O caso acendeu um alerta entre especialistas em imigração e autoridades americanas sobre o crescimento de redes clandestinas que atuam principalmente dentro de comunidades latinas e brasileiras nos EUA

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Uma operação policial na Flórida colocou a comunidade brasileira nos Estados Unidos novamente no centro de um escândalo envolvendo imigração. Autoridades prenderam 14 brasileiros suspeitos de integrar um esquema de fraude imigratória que, segundo investigadores, enganava imigrantes vulneráveis com promessas de regularização nos Estados Unidos, pedidos de vistos supostamente facilitados e processos migratórios conduzidos de forma ilegal.

O caso acendeu um alerta entre especialistas em imigração e autoridades americanas sobre o crescimento de redes clandestinas que atuam principalmente dentro de comunidades latinas e brasileiras nos EUA – explorando o medo da deportação, o desconhecimento das leis americanas e o desespero de quem busca permanecer legalmente no país.

Segundo registros públicos e informações divulgadas pela imprensa comunitária na Flórida, os investigados são acusados de participar de um esquema estruturado de fraude e atuação ilegal na área de imigração. As acusações incluem fraude eletrônica, extorsão e exercício ilegal da advocacia imigratória – prática considerada crime nos Estados Unidos quando feita sem licença apropriada.

A investigação ocorre em um momento de endurecimento das políticas migratórias nos Estados Unidos. Desde o retorno de medidas mais rígidas do governo do presidente Donald Trump, autoridades federais ampliaram operações contra fraudes migratórias, falsificação documental e esquemas ilegais voltados a imigrantes sem status regular.

Como funcionava o esquema

Embora as autoridades ainda não tenham divulgado todos os detalhes da investigação, fontes ligadas ao caso afirmam que o grupo prometia facilitar processos migratórios em troca de pagamentos altos — muitas vezes cobrando milhares de dólares de brasileiros recém-chegados aos Estados Unidos.

Entre os serviços oferecidos estariam:

• pedidos migratórios supostamente “garantidos”;

• preenchimento irregular de formulários federais;

• promessas falsas de obtenção de green card;

• orientação fraudulenta para pedidos de asilo;

• produção ou manipulação de documentos usados em processos imigratórios.

Investigadores acreditam que parte das vítimas pode ter entregue informações pessoais sensíveis, documentos e grandes quantias em dinheiro aos suspeitos.

Nos Estados Unidos, apenas advogados licenciados ou representantes credenciados pelo governo federal podem oferecer determinados tipos de assistência jurídica imigratória. Mesmo consultores ou “preparadores de formulários” possuem limitações rígidas sobre o que podem fazer legalmente.

Comunidade brasileira na mira

O caso causa preocupação porque brasileiros têm se tornado alvo frequente de golpes ligados à imigração nos EUA.

Com o aumento da imigração brasileira nos últimos anos, especialmente para estados como Florida, Massachusetts e New Jersey, cresceu também um mercado paralelo de “consultores” que prometem atalhos para permanência legal no país.

Muitos imigrantes acabam recorrendo a esses serviços por não conseguirem pagar honorários de advogados especializados ou por medo de procurar ajuda oficial.

Especialistas afirmam que os esquemas costumam atingir principalmente:

• recém-chegados;

• pessoas em situação migratória irregular;

• trabalhadores sem domínio do inglês;

• famílias desesperadas para evitar deportação.

Em muitos casos, as vítimas só descobrem a fraude quando recebem notificações do governo americano informando que seus processos nunca existiram, foram preenchidos incorretamente ou continham informações falsas.

Além das perdas financeiras, vítimas de fraude imigratória podem enfrentar consequências graves nos Estados Unidos.

Dependendo do tipo de documento apresentado às autoridades, imigrantes podem acabar acusados de fraude federal — algo que compromete permanentemente futuros pedidos migratórios.

Erros em aplicações de asilo, vistos ou pedidos de residência podem resultar em:

• deportação;

• proibição de retorno aos EUA;

• perda de permissões de trabalho;

• bloqueio de futuros benefícios migratórios.

Em casos mais graves, imigrantes podem ser acusados criminalmente mesmo alegando que foram enganados por consultores.

Nos últimos anos, autoridades americanas também investigaram esquemas envolvendo:

• documentos falsos;

• fraudes em vistos;

• criação de identidades falsas;

• venda de contas fraudulentas para aplicativos;

• uso ilegal de informações pessoais de cidadãos americanos.

Em 2021, por exemplo, o FBI prendeu brasileiros acusados de participar de um esquema nacional de fraude financeira ligado à criação de contas falsas para aplicativos de transporte e entrega. Investigadores afirmaram que milhares de identidades teriam sido usadas ilegalmente.

Agora, investigadores acreditam que fraudes ligadas à imigração podem estar crescendo dentro de comunidades estrangeiras nos Estados Unidos, especialmente diante do aumento do medo de deportações e das mudanças constantes nas regras migratórias.

Clima de medo entre brasileiros

A prisão dos 14 brasileiros gerou preocupação em grupos de imigrantes na Flórida. Nos últimos meses, organizações comunitárias relataram aumento no número de brasileiros buscando ajuda após suspeitas de golpes migratórios.

Muitos afirmam ter pago milhares de dólares por processos que nunca avançaram. Outros descobriram tarde demais que haviam assinado documentos com informações falsas sem entender completamente o conteúdo.

O caso também reacende um problema histórico dentro da comunidade brasileira nos EUA: a atuação de falsos especialistas em imigração que se apresentam como “consultores”, “despachantes” ou “notários” – confundindo imigrantes que desconhecem as diferenças entre os sistemas jurídicos do Brasil e dos Estados Unidos.

Nos EUA, o termo “notary public”, por exemplo, não significa advogado, mas muitos imigrantes acabam sendo levados ao erro.

Investigação pode crescer

As autoridades ainda investigam se existem mais envolvidos no esquema e quantas vítimas podem ter sido afetadas. A expectativa é que novas denúncias apareçam nos próximos dias.

Investigadores também tentam identificar se havia conexões interestaduais ou possíveis ligações com outras redes de fraude migratória atuando em comunidades brasileiras nos Estados Unidos.

Enquanto isso, especialistas recomendam que imigrantes verifiquem cuidadosamente credenciais profissionais antes de contratar qualquer serviço ligado à imigração, especialmente em um momento de forte pressão migratória e aumento das operações federais no país.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.