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Popularidade de Trump oscila na Flórida e acende alerta em reduto estratégico

Mais do que o número, o que chama atenção é o contexto: trata-se de um estado que, nos últimos anos, vinha sendo tratado como praticamente consolidado para os republicanos

  • Por Eliseu Caetano
  • 20/03/2026 09h28
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ANNABELLE GORDON / AFP donald turmp Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa ao assinar uma ordem executiva sobre fraude no Salão Oval da Casa Branca, em Washington

Uma nova pesquisa divulgada nos Estados Unidos reposiciona o debate político em Washington e levanta um alerta claro para a Casa Branca: até a Flórida, um dos principais pilares eleitorais de Donald Trump, já não oferece a mesma margem de segurança de antes.

O levantamento mais recente da Florida Atlantic University em parceria com a Mainstreet Research mostra um cenário de empate técnico. Trump aparece com 48% de aprovação contra 49% de desaprovação no estado. Uma diferença dentro da margem de erro, mas politicamente relevante.

Mais do que o número, o que chama atenção é o contexto: trata-se de um estado que, nos últimos anos, vinha sendo tratado como praticamente consolidado para os republicanos.

A Flórida como termômetro nacional

Com cerca de 22 milhões de habitantes e um dos maiores colégios eleitorais do país, a Flórida é tradicionalmente vista como um microcosmo dos Estados Unidos.

O estado reúne:
• forte presença de eleitores latinos
• grande população de aposentados
• centros urbanos densos e áreas conservadoras no interior
• influência direta de temas como imigração, economia e segurança

Por isso, mudanças de humor político ali costumam antecipar tendências nacionais.
Historicamente, vencer a Flórida significa abrir caminho para vitórias maiores.

O dado que preocupa: independentes

A base republicana permanece sólida. Entre eleitores do partido, o apoio a Donald Trump segue acima de 80%. Entre democratas, a rejeição ultrapassa 90%, mantendo o padrão de polarização extrema. Mas o dado decisivo está no centro político.

Segundo a mesma pesquisa da Florida Atlantic University/Mainstreet Research, a desaprovação entre eleitores independentes já supera 60%. Esse grupo é considerado o fiel da balança em disputas eleitorais competitivas.

Sem avanço entre independentes, qualquer candidatura enfrenta limites claros de crescimento.

O impacto direto na estratégia eleitoral

Na prática, o cenário muda o cálculo político. Se antes a Flórida era tratada como território seguro, agora passa a exigir investimento, presença de campanha e mobilização eleitoral.

Isso tem consequências diretas:

• redistribuição de recursos de campanha
• aumento da presença de candidatos no estado
• intensificação de discursos voltados ao eleitor moderado

Em eleições apertadas, perder margem em estados-chave pode ser decisivo.

Um padrão que se repete no país

O que acontece na Flórida não é isolado. Nos Estados Unidos, a média das pesquisas indica Donald Trump com cerca de 40% a 43% de aprovação, enquanto a desaprovação supera os 50%. Em alguns levantamentos, o saldo negativo chega a -15 pontos percentuais.

Esse padrão revela um cenário conhecido na política americana recente: bases consolidadas, mas alta rejeição fora do núcleo de apoio.

Economia, imigração e percepção pública

Especialistas apontam que o desgaste na popularidade está ligado a fatores concretos que impactam o eleitor.

Entre os principais:

• percepção de custo de vida elevado
• inflação acumulada
• debate sobre imigração e segurança
• tensões na política externa

Na Flórida, esses temas ganham peso adicional, especialmente pela proximidade geográfica com a América Latina e pela forte presença de comunidades imigrantes.

O peso simbólico da mudança

Mais do que um empate técnico, o dado representa uma mudança de status político. A Flórida deixa de ser um reduto confortável e passa a ser um campo de disputa.

Isso altera narrativas, estratégias e expectativas. Em política, percepção é tão importante quanto números — e a percepção agora é de um cenário mais competitivo.

Sinal de alerta, não de ruptura

Apesar do desgaste, não há evidência de colapso na base de apoio de Donald Trump. O presidente mantém um eleitorado fiel, mobilizado e consistente — um fator central em um ambiente polarizado.

Mas a combinação de rejeição elevada e dificuldade entre independentes limita a margem de manobra.

O que vem pela frente

A tendência agora é observar se esse movimento se consolida ou se trata de uma oscilação pontual.

Pesquisas futuras devem indicar:

• se o empate na Flórida se mantém
• se há recuperação entre independentes
• e se o padrão se repete em outros estados-chave

Por enquanto, o cenário é claro. Nos Estados Unidos, a polarização continua – mas com margens cada vez menores.

E quando até a Flórida entra em disputa, o recado político é direto: a eleição deixou de ser confortável – e passou a ser imprevisível.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

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