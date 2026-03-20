Popularidade de Trump oscila na Flórida e acende alerta em reduto estratégico

Mais do que o número, o que chama atenção é o contexto: trata-se de um estado que, nos últimos anos, vinha sendo tratado como praticamente consolidado para os republicanos

ANNABELLE GORDON / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa ao assinar uma ordem executiva sobre fraude no Salão Oval da Casa Branca, em Washington



Uma nova pesquisa divulgada nos Estados Unidos reposiciona o debate político em Washington e levanta um alerta claro para a Casa Branca: até a Flórida, um dos principais pilares eleitorais de Donald Trump, já não oferece a mesma margem de segurança de antes.

O levantamento mais recente da Florida Atlantic University em parceria com a Mainstreet Research mostra um cenário de empate técnico. Trump aparece com 48% de aprovação contra 49% de desaprovação no estado. Uma diferença dentro da margem de erro, mas politicamente relevante.

Mais do que o número, o que chama atenção é o contexto: trata-se de um estado que, nos últimos anos, vinha sendo tratado como praticamente consolidado para os republicanos.

A Flórida como termômetro nacional

Com cerca de 22 milhões de habitantes e um dos maiores colégios eleitorais do país, a Flórida é tradicionalmente vista como um microcosmo dos Estados Unidos.

O estado reúne:

• forte presença de eleitores latinos

• grande população de aposentados

• centros urbanos densos e áreas conservadoras no interior

• influência direta de temas como imigração, economia e segurança

Por isso, mudanças de humor político ali costumam antecipar tendências nacionais.

Historicamente, vencer a Flórida significa abrir caminho para vitórias maiores.

O dado que preocupa: independentes

A base republicana permanece sólida. Entre eleitores do partido, o apoio a Donald Trump segue acima de 80%. Entre democratas, a rejeição ultrapassa 90%, mantendo o padrão de polarização extrema. Mas o dado decisivo está no centro político.

Segundo a mesma pesquisa da Florida Atlantic University/Mainstreet Research, a desaprovação entre eleitores independentes já supera 60%. Esse grupo é considerado o fiel da balança em disputas eleitorais competitivas.

Sem avanço entre independentes, qualquer candidatura enfrenta limites claros de crescimento.

O impacto direto na estratégia eleitoral

Na prática, o cenário muda o cálculo político. Se antes a Flórida era tratada como território seguro, agora passa a exigir investimento, presença de campanha e mobilização eleitoral.

Isso tem consequências diretas:

• redistribuição de recursos de campanha

• aumento da presença de candidatos no estado

• intensificação de discursos voltados ao eleitor moderado

Em eleições apertadas, perder margem em estados-chave pode ser decisivo.

Um padrão que se repete no país

O que acontece na Flórida não é isolado. Nos Estados Unidos, a média das pesquisas indica Donald Trump com cerca de 40% a 43% de aprovação, enquanto a desaprovação supera os 50%. Em alguns levantamentos, o saldo negativo chega a -15 pontos percentuais.

Esse padrão revela um cenário conhecido na política americana recente: bases consolidadas, mas alta rejeição fora do núcleo de apoio.

Economia, imigração e percepção pública

Especialistas apontam que o desgaste na popularidade está ligado a fatores concretos que impactam o eleitor.

Entre os principais:

• percepção de custo de vida elevado

• inflação acumulada

• debate sobre imigração e segurança

• tensões na política externa

Na Flórida, esses temas ganham peso adicional, especialmente pela proximidade geográfica com a América Latina e pela forte presença de comunidades imigrantes.

O peso simbólico da mudança

Mais do que um empate técnico, o dado representa uma mudança de status político. A Flórida deixa de ser um reduto confortável e passa a ser um campo de disputa.

Isso altera narrativas, estratégias e expectativas. Em política, percepção é tão importante quanto números — e a percepção agora é de um cenário mais competitivo.

Sinal de alerta, não de ruptura

Apesar do desgaste, não há evidência de colapso na base de apoio de Donald Trump. O presidente mantém um eleitorado fiel, mobilizado e consistente — um fator central em um ambiente polarizado.

Mas a combinação de rejeição elevada e dificuldade entre independentes limita a margem de manobra.

O que vem pela frente

A tendência agora é observar se esse movimento se consolida ou se trata de uma oscilação pontual.

Pesquisas futuras devem indicar:

• se o empate na Flórida se mantém

• se há recuperação entre independentes

• e se o padrão se repete em outros estados-chave

Por enquanto, o cenário é claro. Nos Estados Unidos, a polarização continua – mas com margens cada vez menores.

E quando até a Flórida entra em disputa, o recado político é direto: a eleição deixou de ser confortável – e passou a ser imprevisível.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.