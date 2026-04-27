Soldado que faturou R$ 2 milhões com prisão de Maduro é solto após pagar fiança

Ele é acusado de usar informações internas de uma operação militar envolvendo a Venezuela para realizar apostas em uma plataforma digital de previsão de eventos políticos

Reprodução/Redes sociais Gannon Ken Van Dyke



O soldado americano acusado de lucrar mais de 400 mil dólares (cerca de R$ 2 milhões) em apostas envolvendo a queda do presidente venezuelano Nicolás Maduro foi liberado da prisão após pagar fiança nos Estados Unidos. O caso, que segue sob investigação federal, levanta suspeitas de uso de informação militar sigilosa em plataformas de apostas políticas digitais e pode ter desdobramentos dentro das Forças Armadas americanas.

Gannon Ken Van Dyke, membro do Exército dos Estados Unidos, compareceu a uma corte federal em Raleigh, no estado da Carolina do Norte, onde teve a fiança aceita pelo juiz responsável pelo caso. Ele é acusado de usar informações internas de uma operação militar envolvendo a Venezuela para realizar apostas em uma plataforma digital de previsão de eventos políticos.

Segundo os procuradores federais, o militar teria obtido ganhos superiores a 400 mil dólares ao apostar no desfecho de movimentações ligadas à queda de Nicolás Maduro. A investigação aponta que as apostas foram feitas antes da confirmação pública da operação, o que reforça a suspeita de uso de informação privilegiada obtida durante serviço ativo.

Os investigadores também apuram possível tentativa de ocultação dos ganhos, incluindo movimentações financeiras em diferentes contas e uso de ativos digitais. O caso é tratado pelo Departamento de Justiça como uma combinação de fraude financeira, má conduta e possível violação de regras de segurança envolvendo informações classificadas.

Mesmo em liberdade após o pagamento da fiança, Van Dyke segue formalmente acusado e responde a múltiplas imputações federais. A Justiça também investiga se outras pessoas tiveram acesso às informações militares e se houve participação de terceiros ou falhas internas no controle de dados sensíveis.

O episódio chama atenção por envolver o cruzamento entre operações militares sigilosas e mercados digitais de apostas políticas, um setor em expansão que permite negociar previsões sobre eleições, conflitos e decisões de governo em tempo real.

Dentro das Forças Armadas, o caso acende um alerta sobre o controle de informações estratégicas e os riscos de vazamento em ambientes cada vez mais conectados e integrados ao sistema financeiro digital. Para autoridades americanas, o episódio não é visto apenas como um crime isolado, mas como possível sinal de vulnerabilidade em sistemas de segurança nacional.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.