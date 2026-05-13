Trump chega à China com mega comitiva; agenda mistura comércio e geopolítica

Essa é a primeira reunião de Trump com Xi em Pequim desde 2017

Foto por Brendan SMIALOWSKI / AFP O Presidente dos EUA, Donald Trump (C), é escoltado pelo Vice-Presidente da China, Han Zheng (D), ao chegar no Aeroporto Internacional de Pequim, em Pequim, em 13 de maio de 2026



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com uma cerimônia formal de boas-vindas de Estado e grande pompa em Pequim, antes de seu encontro com o presidente chinês Xi Jinping.

A chegada marca um dos encontros mais estratégicos dos últimos anos na política internacional e abre uma cúpula que vai muito além da diplomacia tradicional: envolve disputa econômica, tecnologia de ponta e o reposicionamento global das duas maiores economias do planeta.

Peso empresarial raro

Um dos pontos mais simbólicos da visita é a comitiva empresarial que acompanha Trump. Não é apenas uma delegação política – é uma representação direta do núcleo do capitalismo tecnológico e financeiro dos Estados Unidos.

Entre os nomes confirmados estão: Elon Musk, ligado à Tesla e à SpaceX; Tim Cook, da Apple; e Jensen Huang, da Nvidia.

Além deles, a delegação inclui executivos da Boeing, da Goldman Sachs e da Citigroup, entre outros representantes de cerca de 17 grandes corporações americanas.

O recado é claro: a relação entre Estados Unidos e China não é apenas política – ela é profundamente corporativa, e qualquer avanço ou recuo na cúpula pode impactar diretamente mercados globais.

Abertura do mercado chinês

Antes mesmo da reunião, Trump já antecipou sua principal demanda. Ele quer que a China abra mais espaço para empresas americanas, especialmente em três setores: bancos, tecnologia e serviços financeiros.

Na visão do presidente americano, permitir maior entrada de empresas dos Estados Unidos no mercado chinês seria uma medida “benéfica para os dois lados”. Na prática, isso significaria reduzir barreiras regulatórias, ampliar autorizações de operação e facilitar investimentos diretos.

Esse ponto é considerado um dos mais sensíveis da negociação, já que a China mantém forte controle sobre seu sistema financeiro e sobre setores estratégicos da economia digital.

O que realmente será discutido

A agenda oficial entre 13 e 15 de maio em Pequim deve ser ampla e concentrada em quatro grandes blocos.

O primeiro é o acesso ao mercado chinês. Os Estados Unidos pressionam por menos restrições a empresas estrangeiras e mais previsibilidade regulatória para investimentos.

O segundo é comércio e tarifas. Aqui entram discussões sobre equilíbrio da balança comercial e possíveis ajustes em tarifas que ainda afetam produtos industriais e agrícolas.

O terceiro é o chamado “resultado rápido”: possíveis compras chinesas de produtos americanos, especialmente soja, carne e aeronaves da Boeing. Esse tipo de acordo costuma ser usado como sinal político de avanço imediato.

O quarto eixo é o mais estratégico: tecnologia e recursos críticos. Estão na mesa temas como inteligência artificial, semicondutores e minerais raros – elementos centrais na disputa tecnológica global.

Pano de fundo de tensão global

A cúpula acontece em um momento de tensão internacional elevada.

Um dos pontos de preocupação é o Oriente Médio, com destaque para o papel do Irã e os impactos indiretos sobre segurança energética e estabilidade regional.

Esse cenário adiciona pressão às negociações, já que qualquer instabilidade global influencia diretamente comércio, cadeias de suprimento e mercados financeiros.

Além disso, Estados Unidos e China ainda operam sob uma trégua comercial firmada em 2025, que reduziu tarifas, mas não eliminou desconfianças estruturais. Ou seja, há uma pausa na escalada, mas não uma resolução completa do conflito econômico.

Dois modelos em choque

O encontro também expõe um contraste de estratégias. Trump aposta em uma abordagem direta, focada em abertura de mercado, grandes acordos e resultados rápidos.

Já a China mantém uma postura mais cautelosa, priorizando controle regulatório, segurança econômica e proteção de setores estratégicos.

Esse choque de modelos torna a negociação imprevisível – e qualquer avanço tende a ser parcial, negociado e altamente simbólico.

Encontro decisivo desde 2017

Esta é a primeira reunião de Trump com Xi em Pequim desde 2017. Em quase uma década, o relacionamento entre os dois países deixou de ser apenas comercial e passou a envolver tecnologia, segurança e disputa por influência global.

Mais do que fechar acordos imediatos, a cúpula deve sinalizar qual será o tom da próxima fase dessa relação: cooperação seletiva, competição controlada ou um novo ciclo de tensão aberta entre Washington e Pequim.

No centro de tudo, uma pergunta permanece: até onde duas potências rivais conseguem negociar sem transformar a economia global em um campo permanente de disputa.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.