Trump, Irã e o novo pesadelo político da Europa

Para a Europa, altamente dependente de energia importada, o impacto pode ser devastador

ATTA KENARE / AFP Colunas de fumaça se elevam do local dos ataques aéreos perto da Torre Azadi, no oeste de Teerã, em 10 de março de 2026



A escalada do confronto entre o governo de Donald Trump e o Irã começa a provocar um efeito colateral que preocupa profundamente os líderes europeus: o risco de uma nova crise econômica e política no continente. E o diagnóstico feito por diplomatas, economistas e autoridades europeias é duro: a Europa pode estar entrando em mais uma grande turbulência internacional justamente no momento em que está mais fragilizada.

A tensão crescente no Oriente Médio já ultrapassou o campo militar. O impacto começa a atingir mercados, cadeias globais de energia, bolsas internacionais e, principalmente, o bolso da população europeia. O centro dessa preocupação está no Estreito de Ormuz, passagem marítima estratégica por onde circula uma parcela enorme do petróleo consumido no planeta. Qualquer ameaça de bloqueio, confronto naval ou ataque na região imediatamente gera nervosismo nos mercados internacionais.

E foi exatamente isso que aconteceu nas últimas semanas. A intensificação da presença militar americana no Golfo Pérsico, as ameaças iranianas contra embarcações consideradas hostis e o aumento da tensão entre Washington e Teerã fizeram os preços do petróleo dispararem novamente.

Para a Europa, altamente dependente de energia importada, o impacto pode ser devastador.

O continente ainda carrega as cicatrizes econômicas deixadas pela guerra da Ucrânia. Durante anos, governos europeus precisaram gastar centenas de bilhões de euros em subsídios emergenciais para impedir um colapso social provocado pela explosão das contas de energia após a redução do gás russo no mercado europeu. Países como Alemanha, França e Itália criaram programas gigantescos de ajuda para famílias e empresas conseguirem sobreviver ao aumento brutal dos custos energéticos.

Agora, muitos desses governos enfrentam uma realidade bem diferente. As contas públicas estão pressionadas, a dívida aumentou e o crescimento econômico segue fraco. Economistas alertam que boa parte da Europa simplesmente não possui mais espaço fiscal para repetir pacotes bilionários de ajuda caso o conflito no Oriente Médio provoque uma nova disparada prolongada nos preços da energia.

O temor europeu não é apenas econômico. Ele é profundamente político.

A experiência recente mostrou que crises inflacionárias têm capacidade de transformar completamente o cenário político de um país. Quando combustível sobe, sobe também o preço do transporte, da produção industrial e dos alimentos. O custo de vida aumenta rapidamente. E governos passam a enfrentar desgaste acelerado diante de uma população cada vez mais cansada da perda de poder de compra.

Esse ambiente costuma ser terreno fértil para movimentos populistas e partidos radicais. Em vários países europeus, grupos nacionalistas e líderes da extrema direita já exploram o descontentamento econômico para atacar governos tradicionais, questionar alianças internacionais e ampliar discursos contra imigração, globalização e envolvimento europeu em conflitos externos.

Por isso, muitos líderes europeus observam com preocupação os movimentos de Donald Trump em relação ao Irã. Nos bastidores diplomáticos, existe receio de que uma escalada militar americana acabe arrastando aliados ocidentais para uma crise longa, imprevisível e extremamente custosa.

Além disso, a própria relação entre Europa e Estados Unidos passa por um momento delicado. Embora governos europeus mantenham alinhamento histórico com Washington em temas de segurança, cresce entre diplomatas europeus a percepção de que os interesses americanos nem sempre coincidem com os interesses econômicos do continente europeu.

Para muitos governos europeus, o medo é que uma guerra prolongada no Oriente Médio gere consequências desastrosas principalmente para a Europa – enquanto os Estados Unidos, maiores produtores de petróleo e com maior autonomia energética, sofram impactos relativamente menores.

Outro fator que amplia a tensão é a insegurança sobre até onde essa crise pode chegar. O risco de ataques no Golfo Pérsico, interrupções no fluxo marítimo e confrontos indiretos envolvendo grupos armados aliados do Irã mantém o mercado internacional em estado permanente de alerta. Empresas de navegação e seguradoras marítimas já aumentaram custos operacionais diante do risco crescente na região.

Enquanto isso, as negociações diplomáticas seguem frágeis. Conversas indiretas mediadas por países da região tentam evitar uma escalada ainda maior entre Estados Unidos e Irã, mas o ambiente continua marcado pela desconfiança. Washington mantém pressão militar e econômica sobre Teerã, enquanto o governo iraniano insiste que não aceitará negociações sob ameaça militar.

Dentro da Europa, cresce a sensação de fadiga coletiva após anos consecutivos de crises. Pandemia, guerra na Ucrânia, inflação, desaceleração econômica, tensão migratória e polarização política desgastaram governos e populações. Agora, a possibilidade de um novo choque energético global surge como mais um elemento de instabilidade em um continente que ainda tenta recuperar equilíbrio econômico e político.

Talvez seja justamente isso que torne a atual crise tão perigosa para a Europa. Não se trata apenas de mais um conflito distante no Oriente Médio. Para muitos líderes europeus, o temor real é que a guerra entre Estados Unidos e Irã funcione como o gatilho de uma nova onda de inflação, recessão econômica e radicalização política dentro do próprio continente.

E, desta vez, a percepção em muitas capitais europeias é clara: a Europa pode não estar preparada – financeiramente, economicamente e politicamente – para suportar outro grande abalo global.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.