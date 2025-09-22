Multidões, silêncios e telas: por que ainda nos sentimos tão sós?

O barulho coletivo não preenche o vazio interior; na era da hiperconexão, a solidão virou epidemia silenciosa

Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão sozinhos. O mundo digital nos coloca em contato com milhares de pessoas em segundos, mas não garante a sensação de pertencimento que o coração humano precisa. Segundo a OMS, ela está associada a quase 1 milhão de mortes por ano — cerca de 100 por hora. Viver sozinho aumenta o risco de doenças cardiovasculares, depressão, ansiedade e declínio cognitivo. Estudos da Universidade de Chicago demonstraram que a solidão crônica ativa respostas de estresse semelhantes às provocadas por ameaças físicas, elevando níveis de cortisol e inflamando o corpo por dentro.

Mas há uma diferença crucial entre solidão e solitude. A solidão é marcada pelo desamparo, conceito clássico da psicologia que descreve a sensação de não ter a quem recorrer diante da dor. É o sentir-se invisível mesmo cercado de pessoas, o acreditar que a própria presença não faz diferença na vida de ninguém. É também o contato inevitável com o vazio que existe dentro de nós, um silêncio que pede para ser ouvido, mas que quase sempre tentamos preencher com distrações. Já a solitude é outro lugar: estar só sem sentir-se abandonado. Estar sozinho pode ser liberdade, mas também pode ser prisão.

O tema exige perguntas incômodas: será que parte da solidão que sentimos hoje vem do excesso de valor dado a críticas sem fundamento? Das relações sem profundidade que se rompem ao primeiro conflito? Solidão seria o sintoma mais evidente dos “amores líquidos” descritos por Bauman, em que tudo escorre pelos dedos antes mesmo de criar raízes? A multidão pode ser o lugar mais solitário da cidade.

Para lidar com a solidão, a ciência sugere três caminhos: cultivar vínculos significativos (mesmo que poucos), investir em atividades que gerem senso de pertencimento (como voluntariado, grupos culturais ou esportivos) e praticar a chamada autoconexão, quando a pessoa consegue nutrir diálogo interno saudável, sem cair em ruminações destrutivas. Pesquisas publicadas no Journal of Personality and Social Psychology mostram que relações de qualidade, e não a quantidade de contatos, são o maior fator protetor contra os efeitos da solidão.

O que nos torna humanos não é apenas existir ao lado dos outros, mas a capacidade de recomeçar junto, de criar laços que inauguram possibilidades. A solitude pode ser um exercício de força interior, mas a solidão prolongada rouba justamente essa chance de construir, partilhar e viver em comunidade.

Clarice Lispector escreveu: “A pior solidão é não sermos capazes de ficar sozinhos”. Essa frase ilumina o ponto central: solitude é autossuficiência, solidão é abandono. A primeira é espaço de criação, a segunda, lugar de abandono. A solidão dói porque nos retira da troca. A solitude fortalece porque nos devolve a nós mesmos. Entre uma e outra, há uma linha tênue que só se atravessa quando conseguimos equilibrar independência e pertencimento. Talvez o segredo esteja em aprender a estar só sem perder a vontade de estar com, porque no fim, ninguém floresce isolado. É no encontro que a vida se expande.

E, talvez, devêssemos nos perguntar: o que o vazio dentro de nós está tentando nos dizer? Porque ignorá-lo é prolongar a solidão, mas ouvi-lo pode ser o primeiro passo para transformá-la em solitude. Vivemos cercados de vozes, mas faltam ouvidos que realmente nos escutem. A solidão hoje não se mede pelo número de pessoas ao redor, mas pela ausência de vínculos que nos sustentam.

Até que ponto estamos alimentando relações de profundidade? Será que não estamos confundindo silêncio com desinteresse? Ou, pior, curtidas com afeto? E, sobretudo, estamos prontos para transformar a solitude em força sem permitir que a solidão vire doença?

