Saiba quem é a mulher cotada para assumir o Ministério do Turismo

Aliada de Celso Sabino, Ana Carla Lopes já representa o Brasil em fóruns internacionais e pode se tornar a próxima ministra da pasta

Reprodução/Instagram/anacarlamlopes Ana Carla Machado Lopes é advogada formada pela Universidade da Amazônia, com pós-graduações em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, Ciência Política e Administração Pública



O nome da atual secretária-executiva do Ministério do Turismo, Ana Carla Machado Lopes, ganhou força nos bastidores de Brasília como possível sucessora do ministro Celso Sabino (União Brasil), que acaba de deixar o comando da pasta. Sabino tem trabalhado para emplacar sua aliada de longa data, considerada a pessoa mais preparada para assumir a pasta por já estar por dentro de todas as agendas e compromissos do ministério.

Natural de Belém do Pará, Ana Carla é advogada formada pela Universidade da Amazônia (Unama) e possui pós-graduações em Direito Público com ênfase em Gestão Pública, Ciência Política e Administração Pública. Antes de chegar ao governo federal, acumulou experiência em cargos de assessoramento e gestão tanto no Legislativo estadual e federal quanto no Executivo do Pará.

Na Assembleia Legislativa paraense, atuou entre 2015 e 2018 em funções ligadas a comissões de Esporte e Turismo. Já em Brasília, trabalhou na Câmara dos Deputados, onde foi assessora legislativa e chefe de gabinete em comissões parlamentares. Desde que assumiu a secretaria-executiva do Ministério do Turismo, em agosto de 2023, Ana Carla passou a ter papel central na gestão e articulação da pasta. Ela já representou o Brasil em fóruns internacionais, como a recente Reunião de Ministros do G20 Turismo, realizada em Mpumalanga, na África do Sul.

Na ocasião, destacou a importância da cooperação entre países e reforçou a posição do Brasil em defesa do multilateralismo: “Acreditamos firmemente no multilateralismo como uma estratégia poderosa, que promove a cooperação e a prosperidade compartilhada. Desafios globais exigem soluções globais na busca por algo maior, além de nossas particularidades. É com este espírito que o Brasil tem trabalhado incansavelmente”.

Se confirmada a indicação, Ana Carla se tornará mais uma mulher a integrar o primeiro escalão do governo federal, em um momento em que a participação feminina em cargos de liderança ganha cada vez mais destaque. Além disso, sua origem no Pará traz representatividade regional à gestão, ampliando o peso da Amazônia nas políticas públicas nacionais e durante a COP30.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A confirmação de sua eventual ascensão depende de decisões políticas no Palácio do Planalto e de negociações dentro do União Brasil. Ainda assim, o nome de Ana Carla já circula com força como a candidata natural à sucessão no Ministério do Turismo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.