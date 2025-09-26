Especialistas analisam Amazônia às vésperas da COP30

Em entrevista ao JP Sustentável Especial, Werner Grau Neto e Daniel Nardin avaliam o Fundo para Florestas Tropicais, a liberação do Ibama para exploração de petróleo na foz do Amazonas, os desafios da bioeconomia e as pressões sobre a floresta

Os convidados desta semana são o advogado Werner Grau Neto, vice-presidente da Comissão de Direito do Clima da OAB-SP, e o jornalista Daniel Nardin, diretor executivo do Amazônia Vox



O programa JP Sustentável Especial deste sábado traz um debate direto sobre as escolhas do Brasil diante da Amazônia e da COP30, que será realizada em novembro em Belém. Os convidados são o advogado Werner Grau Neto, vice-presidente da Comissão de Direito do Clima da OAB-SP, e o jornalista Daniel Nardin, diretor executivo do Amazônia Vox. Os entrevistados destacaram o anúncio feito na Semana do Clima em Nova York, quando o Brasil se comprometeu com um aporte inicial de US$ 1 bilhão no Fundo para Florestas Tropicais. Grau Neto ressaltou que iniciativas desse porte precisam estar acompanhadas de governança clara e segurança jurídica, para que recursos internacionais se convertam em resultados concretos de preservação. O tema mais polêmico foi a decisão do Ibama de autorizar o simulado da Petrobras para explorar petróleo na foz do Amazonas. Ambos defenderam que a bioeconomia amazônica precisa deixar de ser promessa para se tornar política de Estado. Segundo Nardin, sem infraestrutura, crédito e incentivo à inovação, produtos sustentáveis da floresta não terão competitividade frente a cadeias tradicionais. Outro ponto abordado foi a necessidade de garantir transparência e credibilidade nas ações de organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Grau Neto lembrou que sem mecanismos claros de prestação de contas, recursos internacionais podem perder legitimidade, comprometendo a confiança de doadores e governos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O programa reforçou que a COP30 em Belém será o teste definitivo da capacidade do Brasil de transformar compromissos em resultados. Entre promessas de financiamento, exploração de petróleo, pressões econômicas e demandas sociais, a Amazônia permanece no centro das contradições e esperanças do debate climático global. O programa completo vai ao ar neste sábado, as 10h, no canal no Youtube da Jovem Pan News e os melhores momentos serão exibidos no último bloco do Jornal da Manhã, a partir das 9h30.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.