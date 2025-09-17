Fiocruz revela contaminação plástica generalizada na Amazônia
Estudo com 52 artigos mostra presença de macro, micro e nanoplásticos em fauna, flora, sedimentos e água, com sérios riscos à saúde das populações ribeirinhas e indígenas
Julita/PixabayPesquisadores do Instituto Mamirauá relatam que, no interior do Amazonas, o lixo doméstico antes era majoritariamente orgânico. Mas, hoje, os rios estão repletos de garrafas PET e embalagens plásticas
