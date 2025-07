Passivo trabalhista inflado: a sangria no caixa que precisa ser estancada

O verdadeiro prejuízo não está na sentença, mas na incapacidade de transformar conhecimento processual em ação estratégica

Poucas empresas desconhecem o impacto das ações trabalhistas em seus balanços. Falar de provisões superdimensionadas já não é um alerta novo. Mas há um tipo de risco que ainda passa despercebido por muitas organizações, inclusive por departamentos jurídicos bem estruturados. É o risco da inércia sofisticada, um passivo que não se renova por aumento de litigiosidade, mas pela ausência de ações práticas sobre os próprios dados que a empresa já possui.

O verdadeiro prejuízo não está na sentença, mas na incapacidade de transformar conhecimento processual em ação estratégica. O problema não é a judicialização e sim a falha na governança da informação. Não é o volume que distorce o cenário, mas a ausência de curadoria inteligente e contínua sobre aquilo que deveria estar refletido nas provisões e não está.

Num país com mais de 3 milhões de novas ações trabalhistas por ano, a má gestão das contingências não é apenas um erro operacional. Trata-se de uma distorção sistêmica que compromete a confiabilidade contábil, a reputação da empresa no mercado financeiro e o acesso a crédito corporativo.

A origem silenciosa da distorção

Mesmo em empresas com bom controle processual, as contingências seguem infladas por fatores não jurídicos, mas operacionais, comportamentais e estruturais. E é justamente por isso que se perpetuam. Veja alguns exemplos de como o problema está dentro de casa:

Reclassificações que dependem de solicitação ativa do jurídico ao escritório terceirizado, mas que não ocorrem por falta de rotina ou clareza sobre o impacto contábil;

Bases de dados detalhadas no início do processo, mas negligenciadas ao longo do ciclo de vida, mesmo após sentenças favoráveis ou arquivamentos definitivos;

Processos com risco nulo que permanecem provisionados porque o sistema contábil não se comunica com o sistema jurídico e ninguém assume a reconciliação como responsabilidade formal;

Escritórios com alto domínio técnico, mas atuação passiva na revisão de risco, mantendo classificações antigas por receio de responsabilização ou conflito com seus modelos de remuneração;

Marcos processuais relevantes, como ausência de condenação, trânsito em julgado silencioso ou arquivamento por inércia do autor, seguem ignorados por não integrarem um protocolo de reclassificação.

Esses não são erros grosseiros. São falhas estruturais. E o custo é alto: provisões artificialmente mantidas, balanços distorcidos, capital imobilizado e uma falsa percepção de risco que afeta decisões financeiras relevantes.

Escritórios que sustentam riscos inexistentes

Escritórios externos são parte central na governança das provisões. Seus relatórios impactam diretamente os números que alimentam decisões contábeis, projeções financeiras e estratégias de negócio. Quando não atualizam o risco, mantêm viva uma distorção que paralisa caixa, infla balanços e compromete o resultado. Não é questão de estilo. É de responsabilidade.

Cumprir prazos processuais é o mínimo. O que faz diferença real é revisar as classificações com método, interpretar marcos relevantes com precisão e manter os dados vivos e confiáveis. Escritórios que não se posicionam com firmeza sobre reclassificações alimentam um ciclo viciado: o jurídico não atualiza, a contabilidade replica, o financeiro provisiona. A empresa paga a conta de um passivo que já não existe.

Ser estratégico é participar ativamente da racionalização do contencioso. É traduzir litígios superados em alívio contábil. É enxergar nos dados não apenas um histórico, mas uma alavanca de eficiência.

Provisionamento não é tarefa burocrática. É gestão de risco com impacto direto no caixa. Escritório que não atualiza, atrasa. Escritório que não revisa, distorce. Escritório que entrega dado morto, compromete o todo. Atualizar provisões é liberar valor. E quem não entende isso está fora do jogo.

A gestão de provisões como ativo estratégico

Com juros altos e orçamentos comprimidos, manter provisões infladas é congelar recursos que poderiam financiar inovação, reestruturação ou expansão. Processos irrelevantes que seguem ativos representam capital imobilizado por falta de governança.

O jurídico precisa ser fonte ativa de alívio contábil, com base em dados, critérios técnicos e integração real com a área financeira. Escritórios que não entregam essa inteligência de forma proativa serão substituídos por parceiros mais alinhados com esse novo papel da advocacia.

A maturidade jurídica de uma empresa não está no número de ações, mas na forma como transforma litígios encerrados ou inofensivos em decisões contábeis mais eficientes. Governar contingências não é revisar riscos. É destravar valor.

Por fim, é importante reconhecer que o problema muitas vezes não está na atuação isolada do jurídico ou da contabilidade, mas no distanciamento natural entre essas áreas. Sem protocolos claros, o receio de cada uma em assumir a dianteira leva à postergação da baixa de riscos já extintos, mantendo provisões que poderiam ser ajustadas com mais agilidade e segurança. Esse desalinhamento, quase imperceptível no dia a dia, compromete silenciosamente o resultado financeiro. Criar um ambiente colaborativo, com fluxo real de informações e responsabilidades bem definidas, é um passo essencial para uma gestão mais eficiente e que gere valor concreto para toda a empresa.

