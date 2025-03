Passivos trabalhistas: o inimigo invisível que pode custar milhões à sua empresa

Revisar e atualizar periodicamente os contratos de trabalho, garantindo alinhamento com a legislação vigente e maior clareza quanto a direitos e deveres.

Definir com precisão aspectos como jornada de trabalho, banco de horas, teletrabalho e políticas de remuneração, evitando ambiguidades.

Garantir que os contratos estejam compatíveis com as normas coletivas aplicáveis, prevenindo conflitos com sindicatos e fiscalizações trabalhistas.