Reforma tributária e o risco oculto: prepare-se agora para o maior gatilho de disputas da década

O discurso oficial da reforma tributária se apoia em simplificação e segurança jurídica. A lógica é atraente. Ao substituir uma teia de tributos por um modelo mais linear, espera-se reduzir custos administrativos, ampliar a previsibilidade e diminuir o litígio. A prática, no entanto, mostra que períodos de mudança fiscal raramente são tranquilos. Transições geram instabilidade normativa, multiplicam interpretações e ampliam disputas no curto e no médio prazo.

O que se desenha para as empresas é a convivência simultânea de regimes, com regras transitórias e obrigações herdadas do sistema anterior. Não se trata apenas de estudar novas normas. É necessário gerir a coexistência de lógicas tributárias com fundamentos, bases de cálculo e critérios de apuração distintos. Nesse ambiente, qualquer falha de cálculo, enquadramento ou reporte pode se transformar em autuação. Um erro de parametrização no ERP é capaz de produzir centenas de notas inconsistentes em poucos dias e um passivo que leva meses para corrigir. A pressão cresce em cadeias de fornecedores extensas e em operações interestaduais, nas quais os níveis de maturidade tributária variam de forma significativa.

A gestão do risco fiscal deixa de ser função restrita ao departamento tributário e passa a integrar a governança do negócio. Jurídico, fiscal, controladoria e tecnologia precisam atuar de forma coordenada, com dados compartilhados e decisões documentadas. É indispensável manter um radar permanente sobre normas complementares, ajustes regulatórios e orientações administrativas, além de acompanhar o posicionamento de administrações tributárias e tribunais.

A promessa da Reforma Tributária, de não aumentar o impacto fiscal sobre o mercado, não significa que setores não enfrentarão aumento no seu custo tributário. Enquanto a indústria poderá ser beneficiada em diversos segmentos, já se sabe que o setor de serviços — maior gerador de empregos/trabalhos no Brasil — será fortemente impactado.

O incremento na alíquota nominal sobre bens e serviços não é o único ponto a ser considerado. A maior dificuldade de apuração de créditos, além de sua fragilidade comercial na hora da formulação de propostas comerciais agregam sobremaneira à difícil equação.

O que fazer agora para reduzir o impacto futuro

Empresas que se antecipam à curva normativa reduzem exposição e transformam a transição em vantagem competitiva. Todas as áreas da empresa, além das pessoas físicas qualificadas como contribuintes, devem estar atentas aos reflexos positivos ou negativos da Reforma Tributária.

Compras: l istar todos os fornecedores da empresa e confirmar o seu regime de apuração do lucro (Simples Nacional, Lucro real ou Lucro Presumido). ERP: v erificar se todos os fornecedores estão devidamente cadastrados e com dados atualizados. Contratos: confirmar existência e cláusulas sobre reajustes e obrigações fiscais. Comercial: discutir a formação do preço no novo cenário da tributação sobre o consumo. Simulações de cenários fiscais: projetar impactos sob diferentes leituras da reforma para localizar potenciais focos de litígio antes que cheguem ao contencioso e apoiar decisões de precificação, contratos e logística. Revisão e harmonização de políticas internas: atualizar manuais, fluxos de aprovação e procedimentos fiscais para alinhamento imediato ao novo regime e eliminar interpretações divergentes entre áreas e unidades. Comitês multidisciplinares com ritos decisórios: reunir jurídico, fiscal, contábil e TI em ciclos curtos com pauta objetiva, trilhas de decisão e registro de fundamentos, garantindo resposta ágil a mudanças e notificações. Automação e controles de apuração: fortalecer parametrizações de ERP, validações de documentos fiscais e reconciliações automatizadas para reduzir inconsistências típicas do período de sobreposição de regras. Capacitação direcionada das equipes críticas: treinar times técnicos e operacionais que lidam com emissão de documentos, escrituração e compliance para reduzir erros e padronizar condutas. Compliance preventivo em cadeia e monitoramento de autuações: estender políticas e auditorias a fornecedores e parceiros e acompanhar, em tempo real, as primeiras autuações e precedentes para ajustar imediatamente condutas e teses defensivas.

Essas frentes ganham tração quando ancoradas em métricas simples e úteis. Indicadores de qualidade de apuração, prazos de correção de inconsistências, taxa de retrabalho em documentos fiscais e mapa de riscos por operação ajudam a priorizar esforços e a medir eficácia. O objetivo é operar em um ambiente de incerteza controlada, no qual o aprendizado inicial evita litígios desnecessários.

A acentuada característica de litigiosidade no nosso país deve ser tratada, preventivamente, nos contratos entre tomadores/compradores e prestadores/vendedores, de modo que decisões que alterem o custo tributário do contribuinte (emissor do documento fiscal) não impactem o crédito de não cumulatividade do adquirente, que, na nova sistemática, dependerá do efetivo pagamento ou da existência de créditos habilitados na via do split payment.

Neste complexo cenário, é fundamental construir um modelo de governança capaz de absorver mudanças contínuas, sem sacrificar previsibilidade e competitividade.

Os resultados práticos da Reforma Tributária dependerão da rapidez com que cada organização transforma complexidade em eficiência. Quem se antecipa hoje litiga menos amanhã. Quem demora transfere ao Judiciário o preço de não ter se preparado.

