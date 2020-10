Constantino: Acho que fica claro em quem dá para confiar entre Maia e Guedes

Nesta quarta-feira (1º), o posto Ipiranga do governo afirmou que o presidente da Câmara se uniu à esquerda para interditar as privatizações

Frederico Brasil/Estadão Conteúdo Rodrigo Maia rebateu críticas da Paulo Guedes e o chamou de desequilibrado



Rodrigo Maia rebate críticas de Paulo Guedes e diz que o ministro da Economia está desequilibrado e sem votos para aprovar medidas. Mais cedo, nesta quarta-feira (1º), o posto Ipiranga do governo afirmou que o presidente da Câmara se uniu à esquerda para interditar as privatizações. “Quem é um e quem é outro? O Rodrigo Maia é o Botafogo da lista de propinas da Odebrecht, alguém que teve uma passagem rápida, apagada e medíocre no mercado financeiro e um ícone do centrão fisiológico na política nacional e que flerta sempre com partidos de centro-esquerda em nome da articulação e das negociatas, muitas vezes. Já Paulo Guedes é alguém rico, que fez fortuna, fama e tem reconhecimento pela passagem no mercado financeiro, é um liberal de carteirinha e tem como foco a agenda de privatizações e o respeito com o teto de gastos. Ou seja, tem compromisso com a coisa pública. Podia estar em qualquer lugar e está no governo dando sua cota de sacrifício por espírito público. Acho que fica claro em quem dá para confiar nessa discussão.”