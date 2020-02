Constantino: Espero que Bolsonaro ‘renove as baterias’ no Carnaval

Marcos Corrêa/PR O presidente deve viajar para o litoral paulista na sexta-feira (21) e retornará a Brasília após a Quarta de Cinzas -- no dia 26



Em busca de tranquilidade, Jair Bolsonaro vai passar o Carnaval no Guarujá. O presidente deve viajar para o litoral paulista na sexta-feira (21) e retornará a Brasília após a Quarta de Cinzas — no dia 26.

“O presidente Bolsonaro tem direito ao seu descanso, mas eu espero realmente que sirva para ele renovar as baterias porque tem muito trabalho pela frente ainda. Este é um ano eleitoral, então é mais curto para reforma politicas. E tem várias delas engatilhadas, esperando articulações do governo no congresso para avançarem.

Temos a reforma administrativa, as PECs e a tributária — que o governo sequer conseguiu criar um denominador comum. Muito trabalho pela frente. Presidente, descanse. Mas volte mordendo a mesa. Se não, o seu governo vai falhar em entregar o que prometeu.”