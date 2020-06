Constantino: Importante é que todo mundo se manifeste de forma pacífica

Domingo foi de manifestações contra e a favor do presidente pelo Brasil

MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Em São Paulo, seguindo esquema de rodízio, apoiadores do governo se reuniram na Paulista



Maiores cidades do País tem mais um domingo de atos contra e a favor de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, seguindo esquema de rodízio, apoiadores do governo se reuniram na Paulista enquanto opositores se concentraram na região da Praça Roosevelt.

“Continuam os atos contra e a favor do governo — e pelo menos vai caindo por terra a narrativa de ‘atos democráticos de um lado e atos antidemocráticos do outro’. Não é disso do que se trata e ficou claro para todo mundo. Em que pese a tentativa de colar na turma que defende o governo às custas de antidemocráticos, na verdade o que muita gente viu foi justamente a turma que se diz a favor da democracia pregar métodos um tanto violentos — com torcidas organizadas que são marginais muitas vezes, com pessoal de antifa e até mesmo partidos comunistas. Se manifestar é legitimo em uma democracia, alguns acham insensato em meio a uma pandemia. Mas o importante é que todo mundo faça isso de forma sempre pacífica.”