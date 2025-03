A Copa de 1970 provocou uma corrida às lojas para compra de aparelhos de televisão

A imensa maioria dos torcedores assistiu em equipamentos em preto e branco

KIOSHI ARAKI/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/06/1970 Torcedores comemoram a conquista do tricampeonato mundial na região central de São Paulo



A Copa de 70 foi transmitida em cores ou não? Na memória afetiva da esmagadora maioria, só existem imagens em preto e branco. Outros garantem ter assistido aos jogos já em cores. Oficialmente, as transmissões coloridas no Brasil começaram com a Festa da Uva de Caxias do Sul, em 1972. No entanto, as imagens do México já chegavam ao país em cores, mas a maioria dos 4 milhões de aparelhos de TV existentes não possuía a tecnologia.

O sinal chegava ao Brasil no formato NTSC, padrão americano, já em cores. A Embratel instalou, em postos específicos, televisores capazes de captar cor: em São Paulo (Edifício Itália), no Rio de Janeiro (Palácio Laranjeiras) e em Brasília (Palácio da Alvorada), mas era algo para privilegiados, como o presidente da República, ministros, governadores, secretários e outras autoridades civis e militares.

O jornalista Ethevaldo Siqueira (1932-1922), especializado em tecnologia, assistiu aos jogos no Edifício Itália, em São Paulo: “Vimos com o sinal original que vinha do Intelsat, no formato americano NTSC, em cores. Além dos postos da Embratel, estimo que existissem de quinhentos a mil aparelhos importados no Brasil já com capacidade de captar cores. Eram pessoas de alto poder aquisitivo que já queriam ter em casa um televisor preparado para receber tanto o sinal preto e branco como em cores, como efetivamente veio ocorrer a partir de 1972”. Segundo Ethevaldo Siqueira, um aparelho importado custava cerca de 5 mil dólares, uma fortuna para a época (o equivalente a 33 mil dólares, hoje, valor atualizado pelo IPC dos EUA). Já um televisor nacional, de 23 polegadas, custava, em média, 800 cruzeiros, sendo que um dólar valia Cr$ 4,56, como ressalta o economista Alex Agostini.

A Copa do Mundo também foi decisiva para que a Embratel definisse qual formato utilizaria a partir do momento em que as cores fossem adotadas em definitivo na TV brasileira: “O sistema escolhido foi o PAL-M e não o NTSC, pois, nos testes feitos pela Embratel durante a Copa do Mundo, as cores mais vivas eram as do PAL-M”, relatava Ethevaldo Siqueira.

Uma reportagem do “Estado de S. Paulo” trazia os “bastidores” técnicos das transmissões em São Paulo, antes da estreia da seleção: “Agueiros, Maurício, Florêncio, Generoso e Roberto — este é o time da Embratel responsável pela imagem da Copa em todo o Sul do país. O engenheiro Geraldo Tunkel é o chefe dessa equipe de televisão da Embratel, sob a supervisão do engenheiro Marco Antonio Almeida Rodrigues, chefe do Distrito de São Paulo. Numa sala do 36º andar do Edifício Itália, Agueiros e Maurício serão os únicos responsáveis pela imagem que 25 milhões de telespectadores vão receber diretamente do Estádio Jalisco. Florêncio e Generoso estarão nas emissoras de televisão (um no Jaraguá, onde está a torre do canal 5, outro no Sumaré, canal 4) Roberto ficará no Circolo Italiano, onde 300 convidados, incluindo o governador assistirão ao jogo em cores, em 4 monitores especialmente instalados”.

O jornalista e memorialista Geraldo Nunes, integrante da Academia Paulista de História, tinha 12 anos em 1970 e assistiu aos jogos da Copa em um televisor preto e branco: “Assistir à Copa em preto e branco ou em cores era o que menos importava. O grande barato era assistir à Copa ao vivo, pela primeira vez. Como nem todos tinham TV naquela época, as salas de estar das famílias viraram verdadeiras arquibancadas, com familiares e amigos reunidos“. Na opinião de Geraldo Nunes, o ano de 1970 significou o marco inicial da globalização no Brasil, com as transmissões ao vivo pela televisão. Muita gente comprou aparelhos de TV especialmente para assistir à competição, diretamente do México.

Dos 32 jogos do Mundial, foram exibidas ao vivo onze partidas para o Brasil: México x URSS, Peru x Bulgária, Brasil x Tchecoslováquia, Brasil x Inglaterra, Brasil x Romênia, Uruguai x Itália, Inglaterra x Tchecoslováquia, Brasil x Peru, Brasil x Uruguai, Alemanha x Uruguai e Brasil x Itália. Com a chegada efetiva da TV em cores ao Brasil, em 1972, emissoras como a Globo, a Bandeirantes e a Cultura adquiriram cópias coloridas dos jogos da seleção brasileira. Por isso, hoje, cada uma possui as partidas com narrações diferentes, muitas delas gravadas posteriormente.

