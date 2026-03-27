Derrota para a França mostra abismo entre seleção e europeus

O duelo nos Estados Unidos, um dos palcos da Copa, revelou as carências do futebol nacional

PEDRO PAULO DIAZ/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO SP - ELIMINATÓRIAS/BRASIL/ANCELOTTI/ONTEM - ESPORTES - Carlo Ancelotti, que está há pouco mais de duas semanas no comando da Seleção Brasileira, fala durante coletiva de imprensa após o jogo entre Brasil e Paraguai, na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, na noite da terça- feira, 10 de junho de 2025. Ancelotti já cumpriu o primeiro desafio da nova jornada: classificar o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, na noite de terça, 11. 10/06/2025 - Foto: PEDRO PAULO DIAZ/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO



O Brasil levou azar ao chegar para a data Fifa desfalcada de jogadores como Militão, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Bruno Guimarães e Estêvão. Para piorar, Marquinhos não entrou em campo ao se queixar de dores no quadril. O técnico Carlo Ancelotti não opera milagres e fez o que pôde ao montar a equipe para enfrentar a poderosa França, talvez a seleção com a maior constelação de craques da atualidade. Os comandados de Didier Deschamps pecam pelo conjunto, mas resolvem a parada na individualidade, a começar por Mbappé, que abriu o placar da partida em Boston com um belíssimo gol aos 31 do primeiro tempo.

O amistoso contra a França poderia ser decisivo para Ancelotti acertar as últimas peças para a Copa, mas a realidade foi absolutamente diferente. O estreante Léo Pereira, por exemplo, falhou no lance que resultou no primeiro gol francês e Casemiro, titular absoluto, não foi bem na jogada. Bremer cometeu erros de passes, apesar de ter se destacado ao marcar o de honra da seleção.

Vini Jr. talvez tenha sido a maior decepção da equipe amarela, nesta quinta-feira. Esbarrou inúmeras vezes na marcação contrária, finalizou pouco e teve uma boa chance nos acréscimos. O goleiro Ederson, que só atuou por causa do corte de Alisson, mostrou que tem dificuldades para sair jogando com os pés e sofreu quando a França adiantou a marcação.

A seleção brasileira não soube aproveitar a vantagem numérica. Depois que Upamecano foi expulso, aos nove minutos da etapa final, os europeus ampliaram o placar com Ekitiké, dez minutos depois. Aos 32, Bremer diminuiu e os comandados de Ancelotti podiam ter empatado. De positivo, foi o desempenho de Luiz Henrique que entrou no lugar de Raphinha, que sentiu a coxa, e encarou bem o desafio ao criar lances de perigo.

Após a partida, o técnico Ancelotti deu respostas protocolares à imprensa e não deixou de demonstrar otimismo: “(…) Acho que o jogo de hoje deixa muito claro para mim: podemos competir com as melhores equipes do mundo. Não tenho nenhuma dúvida. Olhando o jogo de hoje, jogamos contra uma equipe muito forte, de muita qualidade, competimos até o último minuto para tentar ganhar o jogo. (…).” O treinador convocou o zagueiro Vitor Reis, do Girona, para o amistoso diante da Croácia, na terça-feira, em Orlando.

Que a equipe brasileira tem potencial para melhorar, não há dúvida. Entretanto, Ancelotti, que afirmou estar satisfeito “pela metade”, ainda tem muitos desafios para estar satisfeito por completo. A derrota para a França só ampliou o pessimismo da torcida com a seleção.

*

Nesta quinta-feira, a Itália venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0. em Bérgamo, pela semifinal de uma das repescagens. A equipe vai definir contra a Bósnia, na próxima terça, a vaga para a Copa de 2026. Lembrando que a “squadra azzurra” foi ausência nos dois últimos mundiais (2018 e 2022).

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.